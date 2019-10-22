"الأرصاد" عن طقس اليوم: انخفاض الحرارة يشمل كل محافظات الجمهورية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:00 م
طقس اليوم في مصر
طقس اليوم في مصر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس ممتع على الرغم من تعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 29 درجة.

وأشار "عطا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك مناطق تتعرض لسقوط الأمطار اليوم وهي السواحل الشمالية، والوجه البحري، والدلتا وقد تمتد إلى القاهرة، منوها بأن اانخفاض درجات الحرارة يشمل كل المحافظات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المدن والمحافظات:

القاهرة: 22 29
الإسكندرية: 21 27
نخل: 13 27
شرم الشيخ: 25 33
الغردقة: 23 33

حالة طقس اليوم في مصر
تشهد محافظات جمهورية مصر العربية، الآن، حالة من الطقس السيء، وسقوط أمطار خفيفة على عدد من المحافظات، كما شهدت القاهرة والجيزة هطول أمطار محدودة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وحذر خبراء الطقس بضرورة اتباع درجات الحرارة وحالة الطقس أولًا بأول من خلال البيانات الرسمية التي تصدرها الهيئة بشأن حالة الطقس أولًا بأول.

وعن موجة الطقس السيئة، حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، قائدي السيارات خاصة المواطنين بضرورة توخي الحذر خاصة في الساعات الأولى من الصباح بسبب الشبورة المائية الكثيفة "الظاهرة الخطيرة"، التي تضرب مصر، موجهًَا تحذيرًا عاجلًا بضرورة اتباع نصائح الإدارة العامة للمرور.

تحذيرات عاجلة ومهمة للمواطنين بشأن موجة الطقس السيء
من جهتها، طالب مصدر في وزارة الصحة، المواطنين مع التقلبات الجوية وسوء أحوال الطقس والذي يكون سببا في ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الشتاء، كنزلات البرد والالتهابات الرئوية والأمراض المناعية.

وأشار إلى ضرورة عدم التعرض لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر وتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التنفس من خلال الأنف، لأنها تعتبر فلتر للهواء الطبيعي، كما أنه يدخل الهواء للصدر بدرجة حرارة الجسم.

وطالب المواطنين بعدم الخروج من المنزل في الأيام التى ينتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف قهرية وعند الحاجة على أن يتم تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة.

كما قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر تأثرت كثيرا بسبب التغيرات المناخية التي تحدث حول العالم، مؤكدًا أن هناك عدة ظواهر جوية حدثت في مصر خلال الفترات الأخيرة لم تحدث قبل ذلك، منها ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء.

وأشار خبراء الطقس إلى أن توقيتات بداية الفصول في مصر تغيرت عما كنا نشهده في العقود السابقة، وهناك عدة أسباب تجعل المواطن يشعر بدرجات حرارة وإحساس بحالة الجو غير المعلنة، وأهمها درجة الرطوبة وسرعة الرياح.

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