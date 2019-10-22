البالون دور تصدم برشلونة وريال مدريد

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:58 م
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
عبد الرحمن السيد
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كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن قائمة تضم 30 لاعبًا مرشحين للفوز بجائزة البالون دور "الكرة الذهبية" لأغضل لاعب في العالم.


قائمة المرشحين للجائزة البالون دور


وضمت قائمة المرشحين للفوز بجائزة البالون دور كلًا من : كريستيانو رونالدو "يوفنتوس"، ليونيل ميسي "برشلونة"، محمد صلاح "ليفربول" ، فيرجيل فان دايك "ليفربول" ، ساديو ماني "ليفربول" ، أنطوان جريزمان "برشلونة" ، إيدين هازارد"ريال مدريد" ، كريم بنزيما "ريال مدريد" ، توماس دي ليخت "يوفنتوس"، كيليان مبابي "باريس سان جيرمان" ، فرانك دي يونج "برشلونة" ، تير شتيجن "برشلونة"، برناردو سيلفا "مانشستر سيتي" ، رحيم ستيرلينج" مانشستر سيتي"، جواو فيليكس "أتليتكو مدريد" ، ماركينيوس "باريس سان جيرمان" ، رياض محرز "مانشستر سيتي"، كاليدو كوليبالي "نابولي"، كيفن دي بروين "مانشستر سيتي" ، روبيرت ليفاندوفيسكي "بايرن ميونيخ"، سون هيونج مين "توتنهام هوتسبير"، أليسون بيكر"ليفربول"، جورجينيو فينالدوم "ليفربول"، ترينت ألكسندر أرنولد "ليفربول"، بير إيميرك أوباميانج "أرسنال" ، دوني فان دي بيك "أياكس" هوجو لوريس"توتنهام هوتسبير"، دوسان تاديتش "أياكس"، سيرجيو أجويرو"مانشستر سيتي" .


البالون دور تصدم ريال مدريد وبرشلونة


وحلت الصدمة داخل أروقة ريال مدريد وبرشلونة، بعدما غاب عدد كبير من ثنائي عملاقي الكرة الأوروبية خلال العقد الأخير عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، في غياب غير معتاد .


وغاب عن المرشحين لجائزة البالون من صفوف ريال مدريد دور كلًا من: سيرجيو راموس، رفائيل فاران، مارسيلو، توني كروس، لوكا مودريتش، جاريث بيل .


وفيما غاب الثنائي جيرارد بيكيه ولويس سواريز نجمي برشلونة عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة البالون دور.


موعد تقديم جائزة البالون دور


ومن المقرر أن تقوم مجلة فرانس فوتبول بتقديم البالون دور للاعب الأفضل في العالم يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر المقبل، في مسرح تشاوست في فرنسا


علمًا بأن النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني هو أخر المتوجين بالجائزة

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