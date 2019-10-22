القبض على كهل مغربي تحيّل على تونسيين وأجانب

في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام وخاصّة ظاهرة إجتياز الحدود البحريّة خلسة، وإثر توفر معلومات مفادها قيام شخص باستدراج مجموعة من الرّاغبين في إجتياز الحدود البحريّة خلسة خاصّة منهم الحاملين لجنسيّات أجنبيّة مقابل مبالغ ماليّة متفاوتة.





تمكّنت يوم 21 أكتوبر 2019 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بباب بحر تونس العاصمة، بعد رصد تحرّكات المظنون فيه، (مغربي الجنسيّة عمره 49 سنة قاطن بجهة حيّ الزهور) من ضبطه رفقة 03 أشخاص يحملون جنسيّات مختلفة، وبالتحرّي معه إعترف أنه يتولى التنسيق مع أحد الأشخاص تونسي الجنسيّة (بالتحرّي في شانه تبيّن أنه من متساكني تونس العاصمة ومن ذوي السوابق العدليّة) لمساعدتهم على إجتياز الحدود البحريّة خلسة وذلك مقابل تمكينه من مبلغ مالي قدره 1050 "أورو" عن كلّ شخص.





بتعميق التحرّيات مع المظنون فيه إعترف بما نُسب إليه مؤكّدا أنه كان ينوي التحيّل عليهم موهما إيّاهم أنه بإمكانه مساعدتهم على إجتياز الحدود البحريّة خلسة، وبتفتيشه تمّ العثور لديه على قطعة من مخدّر القنب الهندي "زطلة" كما تمّ حجز جُمليّا لدى بقيّة الأشخاص على مبلغا ماليّا قدره 2800 "أورو" و970 دينارا من العملة التونسيّة لدى بقيّة الأشخاص المشار إليهم.





بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بحجز جميع المبالغ الماليّة والإحتفاظ بالمظنون فيه وإدراج شخص بالتفتيش مع تقديم بقيّة الأطراف على أنظارها إثر إستيفاء الأبحاث.