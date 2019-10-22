اللهم صيبا نافعا.. دعاء سقوط المطر وسماع الرعد كاملا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:56 م
دعاء سقوط المطر
دعاء سقوط المطر
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شهدت القاهرة منذ قليل هطول الأمطار، حيث أعلنت "الأرصاد"، أن الطقس اليوم الثلاثاء 22 أتكوبر 2019 يشهد سقوط أمطار غزيرة ورعدية على الوجه البحري ممتدة إلى القاهرة، وفيما يلي نقدم لكم نص دعاء سقوط المطر ، وأيضًا دعاء الرسول -صلى الله عليه وسلم- أثناء سماع الرعد.

حديث الرسول عن دعاء سقوط المطر

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "اثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر".. رواه الحاكم وحسنه الألباني، فالدعاء عند نزول المطر مستجاب، ومن أدعية سقوط المطر:

نص دعاء سقوط المطر

نص دعاء سقوط المطر: "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار .

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين.

دعاء سماع الرعد

دعاء سماع الرعد، إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: (سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته) ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد.
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