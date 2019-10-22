حجز 69 كلغ من الأسماك بولاية المهدية
الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:57 م
مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 21 أكتوبر 2019 عن تحقيق النتائج التالية:
في مجال الأمن العــــام:
- القيام بـ 126 عملية حجز.
- تحرير 41 محضرا عدليّا.
- إلقاء القبض على 19 شخصا مُفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
- حجز 04 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
- القيام بـ 52 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية.
في المجال الصحي:
- تحرير 101 محضرا إقتصاديّا.
- تحرير 136 مخالفة صحية.
أهم عمليّات الحجز:
- حجز 2500 قطعة ملابس مستعملة و200 كلغ من الخضر والغلال بولاية صفاقس.
- حجز 50 كلغ من الرمان بولاية الكاف.
- حجز 125 كلغ من الغلال و150 علبة "شمبوان" مجهولة المصدر بولاية سوسة.
- حجز 69 كلغ من الأسماك بولاية المهدية.
- حجز 135 كيس من العصير مجهول المصدر بولاية قبلي.
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