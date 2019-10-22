أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 21 أكتوبر 2019 عن تحقيق النتائج التالية:









في مجال الأمن العــــام:





- القيام بـ 126 عملية حجز.





- تحرير 41 محضرا عدليّا.





- إلقاء القبض على 19 شخصا مُفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- حجز 04 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- القيام بـ 52 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية.









في المجال الصحي:





- تحرير 101 محضرا إقتصاديّا.





- تحرير 136 مخالفة صحية.









أهم عمليّات الحجز:





- حجز 2500 قطعة ملابس مستعملة و200 كلغ من الخضر والغلال بولاية صفاقس.





- حجز 50 كلغ من الرمان بولاية الكاف.





- حجز 125 كلغ من الغلال و150 علبة "شمبوان" مجهولة المصدر بولاية سوسة.





- حجز 69 كلغ من الأسماك بولاية المهدية.





- حجز 135 كيس من العصير مجهول المصدر بولاية قبلي.