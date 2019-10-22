فرنسا تعلن زيادة أسعار الغاز بنسبة 3% في نوفمبر المقبل

أعلنت لجنة تنظيم الطاقة في فرنسا اليوم الثلاثاء عن زيادة تعريفة بيع الغاز المنظمة التي تطبقها شركة "إنجي" للطاقة على ملايين الأسر الفرنسية، بنسبة 3% في شهر نوفمبر.





وأوضحت اللجنة في بيان لها أن "هذه الزيادة تُقدر بـ0,8% للعملاء الذين يستخدمون الغاز لأغراض الطهي، و1,8% لأولئك الذين يستخدمونه للطهي والماء الساخن معًا، و3,2% للمنازل الذين تسخن بالغاز".





وأكدت اللجنة أن هذا التطور يعكس تطبيق صيغة التعريفة المحددة في نهاية يونيو بأمر حكومي.





وتختلف تعريفة "إنجي" المنظمة – التي تطبقها على حوالي 4 ملايين أسرة فرنسية – من شهر لآخر اعتمادًا على تكاليف إمدادات الغاز والبنية التحتية والتسويق بالإضافة إلى الضرائب المختلفة.





ولكن في فصل الشتاء الماضي، طلبت الحكومة من شركة الطاقة تثبيت الأسعار في النصف الأول من العام لضمان عدم زيادتها، وذلك من أجل استرضاء حركة "السترات الصفراء".





وفي هذا الصيف، قررت الحكومة تمديد إجراء التثبيت لعدة أشهر، حتى لا يسبب تباينًا كبيرًا في فواتير الخريف. ومن المفترض أن تختفي تعريفة بيع الغاز المنظمة خلال السنوات المقبلة لصالح المنافسة.





وكانت حكومات فرنسية عديدة قد أجلّت زيادات الرسوم لحماية المستهلكين والحفاظ على نسب التأييد في الماضي، لكن من الناحية القانونية، لا تملك الحكومة سلطة تحديد الأسعار.





وقامت الحكومة في ديسمبر الماضي بتعليق زيادة ضرائب على الوقود لفترة لا تقل عن ستة أشهر استجابة للاحتجاجات المستمرة ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون. وشددت الحكومة على أنها ستبقي على أسعار الغاز والكهرباء دون تغيير هذا الشتاء.



