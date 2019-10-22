فرنسا تعلن زيادة أسعار الغاز بنسبة 3% في نوفمبر المقبل

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:55 م
أسعار الغاز
أسعار الغاز
ترجمة- دينا قدري
Advertisements
Advertisements
أعلنت لجنة تنظيم الطاقة في فرنسا اليوم الثلاثاء عن زيادة تعريفة بيع الغاز المنظمة التي تطبقها شركة "إنجي" للطاقة على ملايين الأسر الفرنسية، بنسبة 3% في شهر نوفمبر.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن "هذه الزيادة تُقدر بـ0,8% للعملاء الذين يستخدمون الغاز لأغراض الطهي، و1,8% لأولئك الذين يستخدمونه للطهي والماء الساخن معًا، و3,2% للمنازل الذين تسخن بالغاز".

وأكدت اللجنة أن هذا التطور يعكس تطبيق صيغة التعريفة المحددة في نهاية يونيو بأمر حكومي.

وتختلف تعريفة "إنجي" المنظمة – التي تطبقها على حوالي 4 ملايين أسرة فرنسية – من شهر لآخر اعتمادًا على تكاليف إمدادات الغاز والبنية التحتية والتسويق بالإضافة إلى الضرائب المختلفة. 

ولكن في فصل الشتاء الماضي، طلبت الحكومة من شركة الطاقة تثبيت الأسعار في النصف الأول من العام لضمان عدم زيادتها، وذلك من أجل استرضاء حركة "السترات الصفراء".

وفي هذا الصيف، قررت الحكومة تمديد إجراء التثبيت لعدة أشهر، حتى لا يسبب تباينًا كبيرًا في فواتير الخريف. ومن المفترض أن تختفي تعريفة بيع الغاز المنظمة خلال السنوات المقبلة لصالح المنافسة.

وكانت حكومات فرنسية عديدة قد أجلّت زيادات الرسوم لحماية المستهلكين والحفاظ على نسب التأييد في الماضي، لكن من الناحية القانونية، لا تملك الحكومة سلطة تحديد الأسعار.

وقامت الحكومة في ديسمبر الماضي بتعليق زيادة ضرائب على الوقود لفترة لا تقل عن ستة أشهر استجابة للاحتجاجات المستمرة ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون. وشددت الحكومة على أنها ستبقي على أسعار الغاز والكهرباء دون تغيير هذا الشتاء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ماكرون شركة انجي للطاقة زيادة اسعار الغاز في فرنسا زيادة اسعار الغاز السترات الصفراء الرئيس الفرنسي اسعار الغاز في فرنسا اسعار الغاز احتجاجات السترات الصفراء

أخبار تهمك

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 11 ساعة

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ أقل من نصف ساعة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ يوم

موقف صادم من رينيه فايلر في أزمة الأهلي والجونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقتحم الأزمة ببيان ناري: ظلمونا ولن نسكت

منذ ساعة و 11 دقيقة

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل عرض برشلونة لضم نجمي أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 18 ساعة

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

موقع: فرنسا تحتاج لموافقة الولايات المتحدة لبيع صورايخ إلى مصر

2 % تراجع فى أسعار النفط مع تصريحات عن زيادة الإنتاج

فرنسا: المحتجون يستعدون لتظاهرات متزامنة في مناطق فرنسية عدة

خبير في الطاقة: قطر ستخسر حصة كبيرة في سوق الغاز العالمية

الغاز الطبيعي يسجل أكبر مكاسب يومية في شهرين مع ارتفاع الطلب على الخام

رحلة صعود أسعار البنزين منذ فبراير 2016 حتى اليوم

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:15 ص

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

عاجل.. بيراميدز يقتحم الأزمة ببيان ناري: ظلمونا ولن نسكت

01:00 م

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

02:30 ص

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

11:38 م

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

10:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status