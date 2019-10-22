"عاشور" يلتقي وزير العدل المغربي على هامش مشاركته بمؤتمر مراكش للعدالة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:57 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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يشارك سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بمؤتمر مراكش الدولي للعدالة الثاني، والمنعقد تحت عنوان "العدالة والاستثمار"، خلال يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، بقاعة الوزراء بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش.

وعلى هامش المؤتمر، التقى "عاشور"، بوزير العدل المغربي، محمد بن عبد القادر، بحضور رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عمر ودرا، وتم خلاء اللقاء تكريم نقيب المحامين المصري واهدائه درع المؤتمر من وزير العدل المغربي.

وصرح "عاشور"، بأنه تم الاتفاق خلال اللقاء على أن تبحث الدورة الثالثة للمؤتمر، والمنعقدة في العام المقبل، مشكلات المحاماة عند التقاضي في إطار إيمان وزير العدل المغربي بأن المحاماة جزء لا يتجزء من منظومة العدالة.

وأوضح نقيب المحامين، أن الجانب المصري يشارك منه أيضا، المستشار عبد الله عسر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى نائب رئيس مجلس الدولة.

يشار إلى أن المؤتمر ينعقد تحت رعاية العاهل المغربي، محمد السادس بن الحسن، وتنظمه وزارة العدل المغربية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، بمشاركة 83 دولة، و800 مشارك.
"عاشور" يلتقي وزير العدل المغربي على هامش مشاركته بمؤتمر مراكش للعدالة
"عاشور" يلتقي وزير العدل المغربي على هامش مشاركته بمؤتمر مراكش للعدالة
"عاشور" يلتقي وزير العدل المغربي على هامش مشاركته بمؤتمر مراكش للعدالة
"عاشور" يلتقي وزير العدل المغربي على هامش مشاركته بمؤتمر مراكش للعدالة
"عاشور" يلتقي وزير العدل المغربي على هامش مشاركته بمؤتمر مراكش للعدالة
"عاشور" يلتقي وزير العدل المغربي على هامش مشاركته بمؤتمر مراكش للعدالة
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