3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:47 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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يدرس اتحاد الكرة 3 سيناريوهات لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المؤجلة بقرار أمني والتي أدت إلى رفض القلعة الحمراء مواجهة الجونة في الجولة الخامسة من الدوري المصري قبل القمة.

 

السيناريو الأول


تأجيل الدوري المصري إلى نهاية نوفمبر حتى انتهاء بطولة إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 8 وحتى 21 من شهر نوفمبر المقبل على أن تستأنف المسابقة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

 

السيناريو الثاني

 

تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى 28 أكتوبر إذا عبر الأخير فريق جينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا يوم 24.

 

السيناريو الثالث

 

إيقاف مباريات الأهلي والزمالك في بطولة الدوري حتى نهاية شهر نوفمبر، مع استمرار المسابقة بشكل طبيعي لجميع الفرق الأخرى على أن يلعب كلا الفريقين مباراته في دور الـ32 لبطولة كأس مصر في نهاية نوفمبر ويلتقيان معا في أول مواجهة لهما في بطولة الدوري وهو الحل الذي يلبي طلبات الأهلي ويرضي الزمالك كونه سيلعب مباراة الكأس وينجو من فخ عدم مشاركة فرجاني ساسي ضد القلعة  الحمراء.

 

 

 

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