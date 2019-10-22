اسعار الاسماك اليوم الثلاثاء 22-10-2019 في الاسواق المحلية .. الكابوريا بـ30 جنيها

اسعار الاسماك اليوم

شهدت اسعار الاسماك حالة من الاستقرار في السوق المحلى خلال تعاملات الاسواق اليوم الثلاثاء 22-10-2019، وكانت اسعار الاسماك انخفضت خلال تعاملات امس بعد استقرار كبير شهدته الاسعار خلال الفترة الاخيرة وجاءت الأسعار على النحو التالي:





وتعيش مصر انفراجة في الاسماك خلال الفترة المقبلة و خاصة بعد جهود الحكومة الاخيرة تحت اشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاح عدد كبير من المزارع السمكية على مستوى محافظات الجمهورية التى دخلت حيز الانتاج خلال العام الماضي مما تسبب في تراجع أسعار الأسماك وانتشارها في الأسواق خلال الفترة الماضية.





اسعار السمك اليوم في مصر

سجل سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 -28 جنيها، وسجل سعر الثعابين بين 50-150 جنيها مقابل 160 لأسعار أمس و180 لأسعار الأسبوع الماضى، وانخفضت أسعار المكرونة السويسى 50-64 جنيها مقابل 66 جنيها فى أسعار أمس، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو ، واستقر سعر كيلو البلطى "2" بين 18-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها، بينما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها.





وسجل سعر البورى ايضًا بين 32- 50 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، بينما انخفض سعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 220 جنيها مقابل 230 لأسعار أمس، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها مقابل 150 جنيها، وانخفضت أسعار الجمبرى بين 85-460 جنيها مقابل 470 جنيها.



