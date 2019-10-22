"الوزيري": الإعلان عن كشف أثري جديد في القاهرة قريبًا (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، ظاهرة توضح قدرة المصري القديم وخبرته ومعرفته حتى بالفلك، موضحًا أن هناك 4 تماثيل داخل قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل، وهي تمثال الإله آمون رع، ورمسيس الثاني والإله رخ وبتاح، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة كانت تحدث مرتين في العام في 21 أكتوبر، و21 فبراير، ولكن بعد نقل المعبد من مكانه الأصلي، فأصبحت تلك الظاهرة تحدث في 22 أكتوبر، و22 فبراير.



وأوضح "الوزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن ما يتردد أن الإله بتاح هو إله الظلام لكون الشمس لا تشرق على وجه عار تمامًا من الصحة، موضحًا أن بتاح إله العمال والصناع عند المصري القديم، مشيرًا إلى أن سبب سطوع الشمس على الثلاث تماثيل الأخرى لكون هذه التماثيل لها علاقة بالشمس، بينما تمثال بتاح ليس له علاقة بالشمس ولذا لا تسطع على وجه، لافتًا إلى أن هناك 4500 زائر شاهد ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني اليوم، بحضور محافظ أسوان ومديري عام الآثار.



وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، عن أنه سيتم الإعلان عن كشف أثري جديد في القاهرة قريبًا.

