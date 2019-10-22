ليفربول يحصل على نصيب الأسد بقائمة المرشحين لـ الكرة الذهبية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:43 م
ليفربول
ليفربول
عبد الرحمن السيد
Advertisements
Advertisements
أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي سيتم تقديمها يوم الأثنين 2 ديسمبر المقبل في فرنسا.

محمد صلاح يصارع ميسي ورونالدو وفان دايك على الكرة الذهبية

وحل الملك المصري محمد صلاع على رأس المرشحين للظفر بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، في منافسة شرسة مع زمليه الهولندي فيرجيل فان دايك، والثنائي الأسطوري ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي .

وكان محمد صلاح قد احتل المركز الرابع في تصنيف الفيفا لجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم والذي تم الإعلان عنه خلال الشهر الماضي، علمًا بأن الفيفا قد انفصل مؤخرًا عن مجلة فرانس فوتبول المقدمة لجائزة الكرة الذهبية.

ليفربول يحصل على نصيب الأسد بقائمة المرشحين لـ الكرة الذهبية
وجاء فريق ليفربول الإنجليزي كأكثر الفرق التي ضمت لاعبين مرشحين للظفر بجائزة الكرة الذهبية، حيث تم إعلان 7 اسماء من بين نجوم ليفربول ضمن قائمة المرشحين للكرة الذهبية.

وأعلنت فرانس فوتبول عن وجود كلًا من : أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولند، فيرجيل فان دايك، جورجينيو فينالدوم، محمد صلاح، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينيو.

موعد تقديم جائزة الكرة الذهبية
ومن المقرر أن تقوم مجلة فرانس فوتبول بتقديم الكرة الذهبية لللاعب الأفضل في العالم يوم الأثنين الموافق 2 ديسمبر المقبل، في مسرح تشاوست في فرنسا .
علمًا بأن النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني هو أخر المتوجين بالجائزة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول فريق برشلونه اليون المرشحين للكرة الذهبية الكسندر ارنولد

أخبار تهمك

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ يوم

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 4 ساعات

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

منذ حوالي 11 ساعة

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل عرض برشلونة لضم نجمي أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يقتحم الأزمة ببيان ناري: ظلمونا ولن نسكت

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 15 ساعة

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ حوالي 7 ساعات

موقف صادم من رينيه فايلر في أزمة الأهلي والجونة

منذ أقل من ساعتين

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 14 ساعة

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

ميسي ونيمار وزميل صلاح في قائمة المرشحين لجائزة "الكرة الذهبية"

موعد وتوقيت حفل الكرة الذهبية والقناة الناقلة

تعرف على موعد حفل توزيع جوائز فرانس فوتبول لعام 2018

موعد وتوقيت حفل الكرة الذهبية والقناة الناقلة

عاجل.. صحيفة إسبانية تفجر مفاجأة مدوية عن صلاح ومكاتب المراهنات

بعد تتويج ميسي بجائزة the best.. تعليق مثير من كريستيانو رونالدو

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:15 ص

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

عاجل.. بيراميدز يقتحم الأزمة ببيان ناري: ظلمونا ولن نسكت

01:00 م

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

02:30 ص

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

11:38 م

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

10:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status