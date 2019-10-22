أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي سيتم تقديمها يوم الأثنين 2 ديسمبر المقبل في فرنسا.





محمد صلاح يصارع ميسي ورونالدو وفان دايك على الكرة الذهبية





وحل الملك المصري محمد صلاع على رأس المرشحين للظفر بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، في منافسة شرسة مع زمليه الهولندي فيرجيل فان دايك، والثنائي الأسطوري ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي .





وكان محمد صلاح قد احتل المركز الرابع في تصنيف الفيفا لجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم والذي تم الإعلان عنه خلال الشهر الماضي، علمًا بأن الفيفا قد انفصل مؤخرًا عن مجلة فرانس فوتبول المقدمة لجائزة الكرة الذهبية.





ليفربول يحصل على نصيب الأسد بقائمة المرشحين لـ الكرة الذهبية

وجاء فريق ليفربول الإنجليزي كأكثر الفرق التي ضمت لاعبين مرشحين للظفر بجائزة الكرة الذهبية، حيث تم إعلان 7 اسماء من بين نجوم ليفربول ضمن قائمة المرشحين للكرة الذهبية.





وأعلنت فرانس فوتبول عن وجود كلًا من : أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولند، فيرجيل فان دايك، جورجينيو فينالدوم، محمد صلاح، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينيو.





موعد تقديم جائزة الكرة الذهبية

ومن المقرر أن تقوم مجلة فرانس فوتبول بتقديم الكرة الذهبية لللاعب الأفضل في العالم يوم الأثنين الموافق 2 ديسمبر المقبل، في مسرح تشاوست في فرنسا .

علمًا بأن النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني هو أخر المتوجين بالجائزة .