فالفيردي يفضل الدفع بـ ديمبيلي بدلاً من جريزمان

يوجد في برشلونة منافسة شرسة هذا الموسم قد يعني فقدان إحدى المباريات خسارة مكانك في الفريق ، كما يمكن أن يشارك عثمان ديمبيلي.





عاد الفرنسي عثمان ديمبلي إلى المنافسة الآن بعد أن غاب عن الرحلة إلى إيبوروا ، ولكن مع كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان بتسجيل الهدف والضغط عليه ، سيجد صعوبة في استعادة مكانه.





نجح ديمبيلي في أن يحل محل مواطنه في الحادي عشر ، لكن إقالته من إشبيلية أثبت أنها مكلفة.





استفاد جريزمان من غيابه وبدأ في إظهار علامات تفهم شركائه في MSG ، و ابدأ من نقطة الصفر حتى يعود عثمان إلى مقاعد البدلاء لبرشلونة والآن ، كما كان من قبل ، سيتعين عليه الانتظار للحصول على فرصة ، لكن قد يحدث ذلك بمجرد مباراة دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع ، و تعليقه لن ينتقل إلى أوروبا ، وقد يكون في خط البداية ضد سلافيا براغ.



