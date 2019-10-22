فالفيردي يفضل الدفع بـ ديمبيلي بدلاً من جريزمان
الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:34 م
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يوجد في برشلونة منافسة شرسة هذا الموسم قد يعني فقدان إحدى المباريات خسارة مكانك في الفريق ، كما يمكن أن يشارك عثمان ديمبيلي.
عاد الفرنسي عثمان ديمبلي إلى المنافسة الآن بعد أن غاب عن الرحلة إلى إيبوروا ، ولكن مع كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان بتسجيل الهدف والضغط عليه ، سيجد صعوبة في استعادة مكانه.
نجح ديمبيلي في أن يحل محل مواطنه في الحادي عشر ، لكن إقالته من إشبيلية أثبت أنها مكلفة.
استفاد جريزمان من غيابه وبدأ في إظهار علامات تفهم شركائه في MSG ، وابدأ من نقطة الصفر حتى يعود عثمان إلى مقاعد البدلاء لبرشلونة والآن ، كما كان من قبل ، سيتعين عليه الانتظار للحصول على فرصة ، لكن قد يحدث ذلك بمجرد مباراة دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع ، وتعليقه لن ينتقل إلى أوروبا ، وقد يكون في خط البداية ضد سلافيا براغ.
يعرف إرنستو فالفيردي أن لديه خيارات هذا الموسم ، ومن المحتمل أن يركز الآن على إشراك ديمبيلي عندما يستطيع ذلك ، ولقد أظهر علامات على الحياة هذا الموسم حتى الآن ، ولن يرغب فالفيردي في فقدان هذا الزخم.
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