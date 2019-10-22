الأهلي يحسم مستقبل رمضان صبحي نهائيا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:33 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
وكالات
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رصد نادي الأهلي 4 ملايين دولار لضم رمضان صبحي نهائياً من نادي هيدرسيليفد الإنجليزي بعد انتهاء فترة الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

 

وتنوي إدارة الأهلي الانتهاء من صفقة رمضان صبحي مبكراً خاصة أنه بات من أهم لاعبي الفريق خلال الموسم الجاري، بعد المستويات الجيدة التي يُقدمها اللاعب مع الفريق.

 

ويرغب الأهلي في شراء رمضان صبحى نهائياً حتى لا تتسبب العروض الأخرى من أوروبا والخليج المتوقع وصولها للاعب خلال الفترة المقبلة في زيادة القيمة المالية للصفقة.

 

ومن المنتظر أن يكلف الأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بالتفاوض الرسمي مع هيدرسيليفد بشأن شراء رمضان صبحي نهائياً، لاسيما أن الأهلي سيقوم خلال الفترة المقبلة وتحديداً في يناير المقبل بتسديد 600 ألف يورو للنادي الإنجليزي، تُمثل القسط الثاني والأخير من قيمة صفقة الإعارة التي كلّفت النادي مليون و600 ألف يورو لمدة موسم.

 

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