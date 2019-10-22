أخبار البورصة.. "بايونيرز" تكلف فينكورب للإستشارات لدراسة القيمة العادلة لسهمها

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:26 م
بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
نيفين سمير
Advertisements
Advertisements
أعلنت  شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن  تكليف شركة فينكورب للاستشارات المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة و5 شركات أخري .

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم ، أن  الشركات المستهدفة بعروض الشراء  هي "الجيزة للمقالات، والاستثمار العقاري، والمتحدة للإسكان، والصعيد للمقاولات، والقاهرة للإسكان، والكابلات الكهربائية".


وتملك بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية مع مجموعتها المرتبطة نحو 80.58 بالمائة في أسهم رأسمال القاهرة للإسكان والتعمير، وتستهدف الاستحواذ على حصة إضافية لنحو 9.42 بالمائة، كما تمتلك حصة في أسهم رأسمال الكابلات الكهربائية المصرية بنحو 68.15 بالمائة وتستهدف الاستحواذ على حصة إضافية لنحو 21.85 بالمائة".

وصعد  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30، خلال الربع الثالث من 2019، بنسبة 1.1 بالمائة؛  عند مستوى 14257 نقطة، مقابل 14100 نقطة إغلاق يونيو 2019.

وشهدت بورصة مصر أداءً متذبذباً خلال تعاملات الربع الثالث من 2019، وسط زخم من الأحداث الاقتصادية والسياسية التي كان لبعضها تأثير إيجابي وآخر سلبي.

وخلال الساعة الواحدة والنصف ظهراً،  تراجع سهم بايونير بنسبة 0.36% ليصل سعر السهم الي 5.5 جنيه 
ويبلغ رأسمال بايونيرز في البورصة المصرية  4.6 مليار جنيه، موزعاً على 936.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليون

أخبار تهمك

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 15 ساعة

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل عرض برشلونة لضم نجمي أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يقتحم الأزمة ببيان ناري: ظلمونا ولن نسكت

منذ ساعة و 13 دقيقة

موقف صادم من رينيه فايلر في أزمة الأهلي والجونة

منذ أقل من ساعتين

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ يوم

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

منذ حوالي 11 ساعة

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 11 ساعة

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

تعيين "أصول عربية" مستشارًا لتقييم عرض الاستحواذ على "القاهرة للاستثمارات"

"بايونيرز" تخفض حصتها في "المصريين للاسكان" إلي 7.06%

"بايونير" تخفض حصتها بخصوص "المصريين في الخارج" إلي 3.7%

"القابضة الكويتية" تستحوذ على 5.8 مليون سهم من "الدلتا للتأمين"

"شمال افريقيا" تعيين "فينكورب" لدراسة القيمة العادلة لسهم الشركة

"بي بي القابضة": "مدينة نصر للاسكان" تدرس فرص الاستحواذ على "سوديك"

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:15 ص

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

عاجل.. بيراميدز يقتحم الأزمة ببيان ناري: ظلمونا ولن نسكت

01:00 م

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

01:47 م

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

02:30 ص

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

11:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status