أخبار البورصة.. "بايونيرز" تكلف فينكورب للإستشارات لدراسة القيمة العادلة لسهمها

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن تكليف شركة فينكورب للاستشارات المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة و5 شركات أخري .





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم ، أن الشركات المستهدفة بعروض الشراء هي " الجيزة للمقالات، والاستثمار العقاري، والمتحدة للإسكان، والصعيد للمقاولات، والقاهرة للإسكان، والكابلات الكهربائية ".









وتملك بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية مع مجموعتها المرتبطة نحو 80.58 بالمائة في أسهم رأسمال القاهرة للإسكان والتعمير، وتستهدف الاستحواذ على حصة إضافية لنحو 9.42 بالمائة، كما تمتلك حصة في أسهم رأسمال الكابلات الكهربائية المصرية بنحو 68.15 بالمائة وتستهدف الاستحواذ على حصة إضافية لنحو 21.85 بالمائة".





وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30، خلال الربع الثالث من 2019، بنسبة 1.1 بالمائة؛ عند مستوى 14257 نقطة، مقابل 14100 نقطة إغلاق يونيو 2019.

وشهدت بورصة مصر أداءً متذبذباً خلال تعاملات الربع الثالث من 2019، وسط زخم من الأحداث الاقتصادية والسياسية التي كان لبعضها تأثير إيجابي وآخر سلبي.





وخلال الساعة الواحدة والنصف ظهراً، تراجع سهم بايونير بنسبة 0.36% ليصل سعر السهم الي 5.5 جنيه

ويبلغ رأسمال بايونيرز في البورصة المصرية 4.6 مليار جنيه، موزعاً على 936.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات.