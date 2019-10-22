الحماية المدنية ببنزرت تنتشل جثتي طاقم باخرة جزائرية

تدخلت مصالح الحماية المدنية ببنزرت وفرق الإنقاذ صباح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 لانتشال جثتي طاقم باخرة جزائرية توفيا على متنها بعرض البحر.





وتفيد المعطيات الأولية بأن الهالكين توفيا اختناقا بأحد خزانات الباخرة بسبب غاز ح2صص على متنها، وكانت راسية في عرض البحر على مسافة 2.5كلم من سواحل بنزرت.





ويشار إلى أن الباخرة كانت في رحلة عمل بين الجزائر وأوكرانيا وهي مختصة في نقل الزيوت. هذا وتم الإذن بفتح تحقيق لتحديد أسباب الوفاة وظروفها.