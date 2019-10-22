إخلاء سبيل 16 متهمًا من جزيرة الوراق في "أحداث 20 سبتمبر"

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل 16 متهمًا من منطقة جزيرة الوراق على ذمة التحقيقات في القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا على خلفية أحداث التظاهر التي شهدتها مصر في 20 سبتمبر الماضي، وذلك بضمان مالي 1000 جنيه لكل متهم.





وجاءت أسماء المخلي سبيلهم كالآتي:



1. كريم محمد علي محمد

2. فتحي سعيد عبد التواب علي

3. محمد أحمد توفيق

4. محمود محمد عبدالعزيز

5. محمد عبدالهادي عبدالرحمن

6. عبدالرحمن علي حسن حسين

7. بدر عبدالرحمن عبد المطلب

8. علي محمد حسين حنفي

9. هشام عبدالرازق سيد جمعة

10. رجب أحمد محمد رجب

11. عبدالتواب سيد عبد التواب علي

12. محمد يحيى أيمن مرزوق

13. رجب رمضان محمد محمد

14. محمد أحمد إمام حسن

15. صلاح أحمد محمود

16. علي حسن حسين حنفي.