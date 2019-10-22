بعد الظهور الأول لأسرتها.. الفنانة الكويتية حياة الفهد الأكثر بحثًا في السعودية

حياة الفهد ضيفة برنامج "ليالي الكويت"



حياة الفهد تبكي من الفرحة



حلقة حياة الفهد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي



أبرز تصريحات الفنان حياة الفهد ببرنامج "ليالي الكويت"





وتابعت حياة الفهد حديثها قائلة: "أخذت موهبتهم، تكرار ظهورهم المتكرر، غير المفيد للفنان، الظهور لازم يكون عزيز يقلل الأنظار شوية، ما يكون بهذه الكثرة التي نراها".



حياة الفهد ترفض الظهور المكثف للفنانين



أوضحت حياة الفهد رأيها في ظهور الفنانين أمام الجمهور بصورة مكثفة قائلة: "علشان الناس تشتاق للفنان، لكن لأنت لما تكون 24 ساعة عارض نفسك لكل الناس، خلال الإعلانات عشان تسوق لأدوات ومواد وغيرها، هنا يكون وين الفن".



حياة الفرد ترى أن الجمهور لابد أن يشتاق للفنان



أكدت حياة الفهد رأيها في الفن الحديث قائلة أن زمن الفن قد ذهب، مشيرة أن الفنان عندما يظهر خلال عمل فني جديد له، سواء كان مسلسلًا أو فيلمًا، فلن تلفت الأنظار له؛ موضحة أن سبب ذلك هو أن الفنان متاح طوال الوقت أمام الجمهور قائلة: "لأنه شايفينك ولا يمكن أن يصدقونك".



حياة الفهد تنتقض الإعلانات وعمليات التجميل



وفي السياق ذاته أكملت حياة الفهد قائلة: "للأسف في بعض الناس قاعدة تسوق لأشياء غير مرخصة وتضر المجتمع"، مؤكدة أن هذا يقلل احترام الناس للفنان نفسه".



تابعت حياة قائلة: "خلي التسويق للمتخصصين أنت فنان"، وانتقدت أيضًا لجوء الكثير من النجمات لعمليات التجميل حتى أن الكثيرات منهن أصبحن يشبهن بعضن البعض.



نبذة عن الفنانة حياة الفهد



يذكر أن حياة الفهد البالغة من العمر 71 عامًا، ممثلة ومذيعة وكاتبة كويتية، وهي واحدة من أبرز فنانات الخليج، بجانب عملها بالفن فهي كاتبة، كتبت عددًا من القصص والسيناريوهات لمجموعة من المسلسلات التلفزيونية، وهي شاعرة، صدر لها ديوان شعر بعنوان "عتاب".

تصدرت الممثلة والإعلامية الكويتية حياة الفهد "تريند" الأكثر بحثًا، خلال الساعات الماضية، عبر محرك البحث "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أول ظهور لابنتها وحفيدها خلال وسائل الإعلام.حلت الفنانة حياة الفهد ضيفة على برنامج "ليالي الكويت"، الذي يذاع على شاشة القناة الأولى بالكويت، وفوجيئت بدخول حفيدها عليها الاستديو، وباتصال هاتفي من ابنتها سوزان.قالت سوزان ابنة الفنانة حياة الفهد "أشعر بالفخر؛ لأنها أمي والكلام كله قليل بحقها. وأيد أمي طيبة، وقلبها كبير ومتسامحة، والكلمة الطيبة على طول تهزها حتى لو كانت زعلانة على طول تتسامح".دخل حفيدها الطفل أحمد إلى الاستوديو، وهو ابن ابنتها الثانية رزان، عبرت حياة الفهد عن صدمتها وفرحتها بسبب ذلك، وقالت لمذيعي البرنامج: "أنتوا متأمرين"، مؤكدة أن لديها أحفادًا كثر، ولكن أحمد هو أعز أحفادها، وغلبتها الدموع تعبيرًا عن سعادتها الغامرة.تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من مقطع الفديو من الحلقة التي ظهرت خلالها الفنانة حياة الفهد، مع أفراد أسرتها، وعبر النشطاء عن سعادتهم لرؤية أسرة الفنانة، إذ تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها أسرة حياة الفهد أمام وسائل الإعلام.شهدت الحقلة عددًا من التصريحات المهمة للفنانة حياة الفهد، فقد هاجمت الظهور المكثف للفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت: "أتألم لما أحس أن السوشيال ميديا للأسف خدت حتة صادقة من الفنان والفنانة".