عاجل.. مسلح يسرق سيارة إسعاف ويدهس عدد من المواطنين في النرويج

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:29 م
شرطة النرويج
شرطة النرويج
وكالات
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أعلنت الشرطة النرويجية، اعتقال رجل مسلح بعد سرقته سيارة إسعاف في أوسلو ودهسه بعض المواطنين، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.


 وكشفت الشرطة النرويجية، أن المسلح ابتعد بالسيارة المسروقة، قبل أن تتمكن الشرطة من الشرطة من القبض عليه.

 

ولم توضح الشرطة بعد إذا ما كانت تتعامل مع الحادث على أنه متعمد أم عفوي، وإذا ما كان إجرامي أم إرهابي.

 

وفي سياق منفصل، غرقت سفينة صيد روسية بعد 22 ساعة من محاولات رجال الإنقاذ النرويجيين لإطفاء حريق على متنها.

 

وأظهر مقطع فيديو، لقطات من الحادث ولحظات غرق السفينة "بوختا نايزدنيك" في ميناء مدينة ترومسو بشمال النرويج.

 

وتوقع رجال الإنقاذ النرويجيين لإطفاء، أن الحريق أتى على سفينة صيد روسية أدراج الريح، حيث غرقت السفينة بعد 22 ساعة من محاولات إخماد النار على متنها.

 

وتشير المعلومات الأولية إلى أن السفينة التي يبلغ طولها 64 مترا، كانت قصدت الميناء في النرويج لإجراء عمليات صيانة وخلال تنفيذ أعمال اللحام، اندلع على متنها حريق خرج عن السيطرة.

 

وأكدت وسائل الإعلام أن أفراد الطاقم الذي يبلغ عددهم 29 شخصا بسلام، رغم أن التقارير الأولية أشارت إلى أنه تم إنقاذ 25 شخصا من أصل 29.


أطلقت سفينة روسية لكسح الجليد على متنها 33 شخصا، نداء استغاثة خلال عاصفة قبالة ساحل غرب النرويج، حسبما قال المركز المشترك لتنسيق الإنقاذ في النرويج.

                         

وأضافت خدمة الإنقاذ أن السفينة لم تستطع تشغيل محركاتها في بادئ الأمر لكنها استعادت بعض القدرة على المناورة مضيفة أن قاطرات في طريقها إليها.


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مسلح دهب بعض المواطنين اوسلو النرويج

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