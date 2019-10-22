يلا شوت STAR NOW مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الهلال الآن NQW

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:32 م
مشاهدة مباراة الهلال والسد
مشاهدة مباراة الهلال والسد
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يوتيوب قناة الاتحاد الاسيوي مشاهدة مباراة الهلال والسد فى نقل مباشر للقاء Al Hilal vs Al Sadd فى منافسات نصف النهائى من دورى ابطال اسيا ومتابعة مستمرة حيث يستضيف المباراة جامعة الملك سعود الرياضية مساء يوم 22 من اكتوبر فى بث مباشر قناة الاتحاد الاسيوي يوتيوب.

مباراة الهلال مع السد Al Hilal vs Al Sadd من خلال البث المباشر على اليوتيوب نرصد لكم المنصة الرسمية لقناة الاتحاد الاسيوي على اليوتيوب حيث يتم متابعة مباراة الهلال السعودى مع السد القطرى فى دورى ابطال اسيا عبر قناة الاتحاد الاسيوي يوتيوب .

يوتيوب قناة الاتحاد الاسيوي مشاهدة مباراة الهلال والسد
يوتيوب قناة الاتحاد الاسيوي جيث تنطلق مباراة الهلال والسد فى توقيت الساعة السادسة والربع بتوقيت مصر وهو يوافق السابعة والربع بتوقيت السعودية ويمكن متابعة اللقاء Al Hilal vs Al Sadd 

توقيت الساعة 6.15 بتوقيت مصر

توقيت الساعة 7.15 بتوقيت السعودية

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