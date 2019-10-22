يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الهلال beIN NOW

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:29 م
مشاهدة مباراة الهلال والسد
مشاهدة مباراة الهلال والسد
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يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والسد التى تقام مساء اليوم فى منافسات دور النصف النهائى من بطولة دورى ابطال آسيا فى بث مباشر مساء اليوم 22 من اكتوبر يلا شوت مباريات اليوم Al Hilal vs Al Sadd فى فى متابعة مستمرة دقيقة بدقيقة يلا شوت مباشر.

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال مع السد  حيث يستضيف ملعب جامعة الملك سعود الرياضية مباراة الهلال السعودى مع السد القطرى مساء اليوم فى توقيت فى توقيت 6:15 مساء بتوقيت القاهرة وهو الساعة 7:15 مساء بتوقيت مكة يلا شوث مباشر Al Hilal vs Al Sadd مشاهدة مباريات اليوم بدون تقطيع.

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والسد
دورى ابطال آسيا
Al Hilal vs Al Sadd
مباراة الهلال مع السد
الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مصر
الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت السعودية


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