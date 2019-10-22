يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الهلال beIN NOW

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والسد التى تقام مساء اليوم فى منافسات دور النصف النهائى من بطولة دورى ابطال آسيا فى بث مباشر مساء اليوم 22 من اكتوبر يلا شوت مباريات اليوم Al Hilal vs Al Sadd فى فى متابعة مستمرة دقيقة بدقيقة يلا شوت مباشر.





يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال مع السد حيث يستضيف ملعب جامعة الملك سعود الرياضية مباراة الهلال السعودى مع السد القطرى مساء اليوم فى توقيت فى توقيت 6:15 مساء بتوقيت القاهرة وهو الساعة 7:15 مساء بتوقيت مكة يلا شوث مباشر Al Hilal vs Al Sadd مشاهدة مباريات اليوم بدون تقطيع.





يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والسد

دورى ابطال آسيا

Al Hilal vs Al Sadd

مباراة الهلال مع السد

الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مصر

الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت السعودية







