عمرو سعد: "كنا بنعمل البروفة فوق سطح قاعة المحاضرات"

أعرب الفنان عمرو سعد عن سعادته بأول شهادة حصل عليها مكافأة له على تفوقه فى مجال المسرح،وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر عمرو صورة الشهادة التى حصل عليها، وعلق على الصورة قائلا:"أول شهادة تقدير وأول جايزة في حياتي في التمثيل رغم ان الميزانية بتاعة النشاط الفني كانت قليلة جدا ومافيش مكان نعمل فيه البروفات كنا نجتمع ونعمل البروفة فوق سطح قاعة محاضرات في البرد والمطر بس روح الفريق كانت عاليه وكلها تحدي، أول جامعات مصر درع وشهادة بالمستوي الأول في التمثيل ".





يشار أن آخر أعمال الفنان عمرو سعد الدرامية مسلسل" بركة "الذى حاض به في الماراثون الرمضاني الماضي، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا والمسلسل بطولة هالة فاخر، أحلام الجيرتلى، محمد لطفى، هنادى مهنى، انعام سالوسة، سميرة عبد العزيز، عبد الرحمن أبو زهرة، ﺇﺧﺮاﺝ محمود كريم ، ﺗﺄﻟيف محمد الشواف.



وتدور أحداثه حول "بركة"وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ.



كما عرض له بالسنيمات فى موسم عيد الفطر الماضى فيلم" حملة فرعون"، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف كريم حسن بشير ،وإنتاج محمد السبكي.



الفيلم مقتبس من الفيلم الياباني الساموراي السبعة ،والفيلم بطولة محمود عبد المغنى،روبى،محمد لطفى ،حمدى الميرغني ،مايك تايسون،رامز أمير.



وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، الذي يدير أكبر شبكة إغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه.

يقوم الفنان عمرو سعد، خلال الأيام المقبلة للقيام ببطولة فيلمين إحداهما كوميدي يعكف على كتابته حاليا الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، وذلك الفيلم يعد ثانى تعاون يجمعه بعمرو سعد بعد فيلمهما الذى أثار جدلا واسعا "مولانا"، والفيلم مرشح لإخراجه سعيد الماروق.



كما يستعد خلال الأيام القادمة لخوض تجربة أخرى تنتمى لأفلام الحركة والإثارة وتعتمد بشكل أساسى على الأكشن وهو فيلم ضخم انتاجيا، حيث تم الاتفاق مع شركة أجنبية لتنفيذ بعض مشاهده، ويضم الفيلم بجانب عمرو سعد مجموعة كبيرة من النجوم منهم محمود حميدة وعمروعبد الجليل ونسرين طافش، وجارى التفاوض مع نجم مهم سيكون مفاجأة.



