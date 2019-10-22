"سعفان" من البرلمان: "القوى العاملة" لا تتوان لحظة في الدفاع عن مطالب العمال

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:29 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
إسلام شعراوي
Advertisements
Advertisements
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جبالي المراغي، إن الوزارة لا تتوان لحظة في الدفاع عن مطالب العمال طالما كانوا على حق، مُشيرًا إلى أن هناك تمسك بإعلاء قيمة المفاوضة الجماعية في حال وقوع أي مشكلات بين العاملين وأصحاب الأعمال.

وانتقد سعفان، اتجاه بعض العمال لوقف العمل وتعطيل الإنتاج، مؤكدًا أن هناك تواصلا دائما بين الوزارة ولجنة القوى العاملة بالمجلس للتعبير عن الشراكة في كافة الأعمال التي تتم، مُشيرًا إلى أنه منذ ٢٠١٦ كان لزامًا على الوزارة أن تواجه تحدي وضع اسمها في قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية، إلى أن صدر قانون التنظيم النقابي، وهو ما ترتب عليه تحسين صورة مصر أمام المجتمع الدولي وتنفيذ الاتفاقيات.

وردا على استفسارات النواب خلال الاجتماع، بشأن مصير المتدربين ومتابعتهم، قال وزير القوى العاملة، إن هناك قاعدة بيانات لكل من يتلقى التدريب لربطهم بسوق العمل، وحول استفسارات النواب على عدم ملائمة الوظائف لخبراتهم ومؤهلاتهم، رد "سعفان": الشاب المتحرك أفضل من الساكن، فيجب على الشاب القبول بالفرص المتاحة ومن خلال هذه الفرصة من المتوقع أن يجد الفرصة الملائمة.

كما أكد وزير القوى العاملة، أن ملف التدريب من أهم الأولويات على جدول أعمال الوزارة، مشيرًا إلى أنه تم التعهد أمام رئيس الجمهورية بأن يشهد عام ٢٠١٩ نقلة كبيرة في عمليات التدريب والتأهيل، مُذكرًا أن بعض مراكز التدريب كانت مهملة إلا أنه مع توجه الوزارة نحو تحسين مستويات التدريب تم تأهيل عدد من المراكز بالإضافة إلى الوحدات المتنقلة، وتابع: "إعادة تأهيل مراكز التدريب يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة، لذلك نسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي"، مستشهدًا بما تم من حصيلة تراخيص الأجانب بواقع ١٤٠ مليونا في ٣٠ يونيو ٢٠١٩، ومن المتوقع أن تصل إلى ضعف الرقم في العام المالي المقبل ٢٠٢٠، نافيًا مجاملة أحد في توفيق الأوضاع بالنسبة للنقابات العمالية، قائلا: "كل نقابة تقدمت بأوراق سليمة ١٠٠% للوزارة لتوفيق أوضاعها تم استكمال أوراقها واعتمادها عملا بمواد القانون الجديد".

من جانبه، أكد حسام الجمل، مستشار الوزير لقطاع المعلومات، أن هناك تعاون مع الإنتاج الحربي في ١٨ تطبيق بشأن الصحة والسلامة المهنية والتشغيل، مُؤكدًا أننا نعمل على تطوير مكاتب القوى العاملة البالغ عددها ٧٠٠ مكتب، وميكنة كاملة لمكاتب التشغيل والصحة والسلامة، كما أن الوزارة تعمل على تطبيق يربط العاملين المصريين بالخارج مع وزارة القوى العاملة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير القوى العاملة محمد سعفان أخبار البرلمان

أخبار تهمك

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ يوم

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 18 ساعة

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ حوالي 7 ساعات

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ حوالي 4 ساعات

موقف صادم من رينيه فايلر في أزمة الأهلي والجونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يقتحم الأزمة ببيان ناري: ظلمونا ولن نسكت

منذ ساعة و 15 دقيقة

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ أقل من نصف ساعة

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل عرض برشلونة لضم نجمي أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

توقيع برتوكول لتأهيل الشباب لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة (التفاصيل الكاملة)

"سعفان": انجاز قاعدة بيانات لحصر العمالة المصرية بالخارج (صور)

وزير القوى العاملة: نسعى لتطوير كافة مراكز التدريب في مصر

"سعفان" يلتقي اللجان النقابية بالمحافظات: تحويل النظام الورقي للإلكتروني نهاية ديسمبر (صور)

محمد سعفان لـ"الفجر": ندرس عمل "أبليكشن" للعمالة غير المنتظمة.. وهذه هى رسالتي للشباب

"حصاد القوى العاملة في 2018".. تشغيل 263 ألف عامل وتوفير 203 آلاف بالخارج

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:15 ص

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

01:47 م

عاجل.. بيراميدز يقتحم الأزمة ببيان ناري: ظلمونا ولن نسكت

01:00 م

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

02:30 ص

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

11:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status