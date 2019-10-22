سارة خان تكشف سر انفصالها عن آغا على



ظهر كلاهما معًا في العديد من البرامج الحوارية وكشف عن علاقتهما وحياتهما المستقبلية، كما اعتادا على الوقوف بقوة مع بعضه البعض في تلك الأوقات الصعبة، ليس هذا فحسب، بل إن الثنائي قاما أيضًا بالعمل معًا على الشاشة في العديد من الأعمال الدرامية في أعمال لاقت الترحيب.



اعتقد عشاق الزوجين أن الثنائي سيتزوج قريبًا، وفجأة يختفيان من على الشاشات وفي الأحداث. ثم بدأت الأخبار تشير لانفصالهما، وه ما شكل صدمة لجمهورهما، وجعلهم يتساءلون عما حدث بينهم.



كما التزمت سارة الصمت إزاء الانفصال ولم تتحدث مطلقًا عن الأسباب علنًا. لكن الآن، لم تكتف أخيرًا بصمت حول هذا الموضوع، ولكنها تحدثت أيضًا حول خطة زواجها.



خلال مقابلتها مع Urdu News، قالت الممثلة، "لقد تجاوز كل الحدود وتسبب لها في قدر كبير من الضيق والوجع". وأضافت كذلك، "لا أستطيع الانحدار إلى مستواه". هذا هو السبب في أنها انفصلت.



إضافة إلى بيانها، قالت إنها عندما دخلت العلاقة مع آغا في ذلك الوقت اعتقدت أنها اتخذت قرارًا صحيحًا، لكن الوقت أثبت خطأها وفي النهاية اختارت الانفصال، كما كشفت سارة خان أيضًا أنها ستتزوج قريبًا، وانها تخطط للحصول على ترتيبات الزواج. وذكرت الممثلة أنها ستفاجئ معجبيها قريبًا بحياتها المستقبلية.



من ناحية أخرى، لم يكشف آغا على منذ بضعة أشهر عن السبب وراء الانفصال فحسب، بل أعطى أيضًا رسالة إلى الأشخاص الذين يلومونه على الانهيار، وصرح أغا أنه عندما تبدأ العلاقات، يبدو أن شخصين كانا على نفس الشيء ولهما نفس الرؤية عن الحياة، لكن لسوء الحظ في بعض الأحيان يبدأون في الانجراف.



وأضاف من خلال الحديث عن سارة أنه يحترمها حقًا، لأنه فتاة رائعة وتحب عملها أكثر، كما طلب الممثل إلى معجبيه احترام قرارهم وخصوصيتهم أيضًا، وقد انتقد في الوقت ذاته الذين يتحدثون عن علاقتهما وقدموا تعليقات غير حساسة عليها.



وفي النهاية، شكرها أيضًا على وقوفه إلى جانبه وعلى دعمها له. وأعرب آغا عن تقديره للحب الذي تلقاه من معجبيه والكلمات الطيبة التي قاموا بها قريبة جدًا من قلبه.







في السنوات القليلة الماضية، كانت علاقة النجمين الباكستانيين أغا على وسارة خان تعد من إحدى القصص الرومانسية في تاريخ بوليوود، لاحظ الجميع مدى توافق الكيمياء بينهما خارج الشاشة حيث أصبحا حديث المجتمع والوسط الفني كله.