تظاهرات في ليبيا تطالب برحيل السراج

شهدت ليبيا، اليوم الثلاثاء، وقفة حاشدة نظمهاعدد من المعلمين، أمام مقر المجلس الرئاسي، في العاصمة الليبية طرابلس.

ونظمت الوقفة في عدة مناطق بينها تنسيقيات تاجوراء، والزاوية، وزليتن، ومسلاتة، وصبراتة، والجميل، والخمس، وبعض النشطاء في حي الأندلس، حسبما ذكرت صحيفة المتوسط.

وقالت الصحيفة، إن المتظاهرين طالبوا في احتجاجاتهم بتنحي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ووزير التعليم المفوض عثمان عبد الجليل.