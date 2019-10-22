محمود حجازي معلقًا على صورته مع الشرنوبي: "ضحكة fake"

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:32 م
شرنوبي وحجازي
شرنوبي وحجازي
هبة أحمد
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يحرص الفنان محمود حجازي، على التواصل مع محبيه من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث نشر منذ قليل، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمود فى الصورة وهو برفقة الفنان محمد الشرنوبى، وعلق محمود على الصورة قائلا:"تعالي نتصور صوره ونضحك فيها ضحكه fake".

ويتعاون الفنان محمد الشرنوبى مع الفنان محمود حجازى فى حكاية "ما تيجي يا مليجي"، وهى ضمن من مسلسل" نصيبي وقسمتك 3"، والحكاية بطولة محمد الشرنوبي، دنيا عبد العزيز، هدى المفتي، هبة عبد الغني، محمود حجازي، تأليف عمرو محمود ياسين.

وفى سياق آخر يشار أن الفنان محمود حجازي خاض الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "زلزال"، والمسلسل بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، هنادى مهنى، ماجد المصري، أحمد صيام، مصطفى منصور، المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر.

يشار أن الفنان محمد الشرنوبى شارك مؤخرا فى فيلم " الممر"، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، والفيلم تم عرضه فى السينمات فى عيد الفطر الماضى، وعرض على شاشات التلفزيون فى احتفالية نصر أكتوبر ٧٣.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعه كبيرة من النجوم هم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

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