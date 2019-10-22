بريطانيا ترفع قيود الرحلات الجوية على مطار شرم الشيخ

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:24 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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 أبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران اليوم بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ.

قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور أندرو موريسون: "لقد كانت المملكة المتحدة واضحة أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ عندما يسمح الوضع الأمني ​​بذلك. يسعدني اليوم أن نعلن عن رفع القيود الحالية. سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل. "

قال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز: "يأتي هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية. وسنواصل عملنا مع المسؤولين المصريين لضمان سلامة وأمن المواطنين البريطانيين، والتي تظل على رأس أولوياتنا ".


زاد عدد السياح القادمين من المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة، على الرغم من القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ. وزار مصر ما يقرب من 415000 سائح في عام 2018.
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