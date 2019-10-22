مفاجأة.. تفاصيل عرض برشلونة لضم نجمي أتلتيكو مدريد

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:22 م
اتليتكو
اتليتكو
حسام مجدي
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توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مبدئي على ضم نجمي نادي أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم الفريق.

برشلونة يستعد لضم ثنائي أتلتيكو مدريد

وأكدت قناة "TV3" الإسبانية أن نادي برشلونة اتفق مع نادي أتلتيكو مدريد على ضم الثنائي ساؤول نيجويز وراؤول خيمينيز نجمي الفريق.

تفاصيل عرض برشلونة لضم ثنائي أتلتيكو مدريد

وكشفت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة وقع اتفاق سري مع نادي أتلتيكو مدريد لحل قضية أنطوان جريزمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة دفع مبلغ 15 مليون يورو لحل القضية مع أتلتيكو مدريد واتفق الناديين على أن البارسا له حق شراء 6 لاعبين من الفريق من بينهم ساؤول وخيمينيز.

وذكرت الصحيفة أنه اذا أراد اتليتيكو بيع أحد اللاعبين أو كليهما، ووصل له عرض من أي ناد آخر، عليه أخبار البارسا، واذا البارسا دفع نفس قيمة هذا العرض، له افضلية الشراء قبل أي ناد آخر.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي سلافيا براج يوم الأربعاء القادم 23 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ترتيب برشلونة في مجموعته بدوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط بينما بتواجد نادي سلافيا براج في المركز الثالث برصيد نقطة وحيده.
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الكلمات المفتاحية

خمنيز اليون اتليتكو مدريد

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