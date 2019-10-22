رسميا.. "طائرة" الأهلي تقلع إلى الجونة بدون اللاعبين

ألغى النادي الأهلي فكرة السفر إلى الجونة لخوض مباراة الغد في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وأقلعت طائرة الأهلي صباح اليوم إلى الجونة بدون أفراد البعثة بينما تم إخطار اللاعبين بالحضور إلى التدريب في الساعة الرابعة عصرًا.

وتمسك الأهلي بموقفه برفض خوض مباراة الجونة أو أي لقاء آخر قبل مواجهة الزمالك في مباراة القمة والتي تم تأجيلها بقرار من الجهات الأمنية.