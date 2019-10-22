عاجل.. بريطانيا تزف بشرى للمصريين

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:21 م
الخطوط الجوية البريطانية
الخطوط الجوية البريطانية
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أعلنت الحكومة البريطانية، عودة الرحلات الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ بمصر.

وجاء ذلك حسب ما ذكرت "سكاي نيوز".
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الكلمات المفتاحية

الرحلات البريطانية الخطوط الجوية البريطانية استئناف الرحلات

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