"يحملون جنسية عربية".. 5 يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة رواد البنوك بالقاهرة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:14 م
المتهمان
المتهمان
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة رواد البنوك وشركات الصرافة.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة قيام 6 أشخاص (5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية- زوجة أحدهم) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات رواد البنوك وشركات الصرافة من داخل السيارات بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج" باستخدام سيارة مملوكة لأحد عناصر الشكيل.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات رواد البنوك وشركات الصرافة من داخل السيارات بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج" بالاشتراك مع المتهمين الهاربين باستخدام سيارة ملك أحدهم، وأن المبالغ المالية التي تحصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي، تم تحويلها باسم المتهمة المضبوطة من خلال شركات تحويلات الأموال لذوي باقي المتهمين بالدولة التي يحملون جنسيتها، وأضافا باشتراكهم في ارتكاب عدد 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهما اتهماهما والهاربين بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، جار تكثيف الجهود لضبط باقي عناصر التشكيل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حوادث الفجر القاهرة اخبار الحوادث

أخبار تهمك

أزمة عنيفة في برشلونة.. وليفربول المستفيد الأول

منذ أقل من ساعة

"ونتر وندرلاند".. تعرف على أول مدينة ملاهي من نوعها بالشرق الأوسط ضمن فعاليات "موسم الرياض" في السعودية (فيديو ترويجي)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ يوم

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ يوم

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 10 ساعة

البدري يطعن الأهلي: لا يمكن لأحد الاعتراض على تأجيل القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة خاصة من الخطيب لوزير الرياضة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

منذ حوالي 9 ساعات

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 10 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:15 ص

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)

10:47 ص

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

02:30 ص

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

11:38 م

"ونتر وندرلاند".. تعرف على أول مدينة ملاهي من نوعها بالشرق الأوسط ضمن فعاليات "موسم الرياض" في السعودية (فيديو ترويجي)

11:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status