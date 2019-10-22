بـ"سلاح" و"مولوتوف".. القبض على 14 شخصا لإعدادهم لمشاجرة بحلوان

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:11 م
المتهمون
المتهمون
هبه عبد الحفيظ
Advertisements
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 14 شخص بالقاهرة بحوزتهم سلاح ناري وزجاجات تحوي مواد سريعة الاشتعال وعدد من العصا الخشبية "شوم" بقصد الإعداد والتجهيز للتشاجر.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بتجميع ذويه بدائرة القسم بقصد الإعداد والتجهيز للتشاجر مع آخر بسبب خلافات بينهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عدد ( 14) شخصا وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- عدد من الزجاجات تحوي مادة سريعة الاشتعال- عدد من العصا الخشبية "شومة").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإعداد للتشاجر مع (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، لوجود خلافات سابقة بينه وبين أحدهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مولوتوف سلاح حوادث الفجر حلوان اخبار الحوادث

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة عنيفة في برشلونة.. وليفربول المستفيد الأول

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 13 ساعة

"ونتر وندرلاند".. تعرف على أول مدينة ملاهي من نوعها بالشرق الأوسط ضمن فعاليات "موسم الرياض" في السعودية (فيديو ترويجي)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

منذ حوالي 9 ساعات

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ يوم

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ يوم

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ حوالي 6 ساعات

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 10 ساعات

البدري يطعن الأهلي: لا يمكن لأحد الاعتراض على تأجيل القمة

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة خاصة من الخطيب لوزير الرياضة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:15 ص

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)

10:47 ص

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

02:30 ص

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

11:38 م

"ونتر وندرلاند".. تعرف على أول مدينة ملاهي من نوعها بالشرق الأوسط ضمن فعاليات "موسم الرياض" في السعودية (فيديو ترويجي)

11:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status