ماكرون يتعهد بمكافحة الهجرة غير الشرعية

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمكافحة الهجرة غير الشرعية في جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي.



بدأ ماكرون زيارة تستغرق أربعة أيام للمناطق ما وراء البحار الفرنسية يوم الثلاثاء. في مايوت، التقى بوحدات الشرطة والجيش المسؤولة عن عملية تهدف إلى إعادة 25 الف مهاجر إلى بلدانهم هذا العام.



جزيرة مايوت هي الجزء الوحيد من أرخبيل جزر القمر الذي صوت على البقاء جزءًا من فرنسا في استفتاء عام 1974، ويشهد وصول العديد من المهاجرين من الجزر المجاورة.



كما سيعالج ماكرون قضايا التنمية الاقتصادية في الجزيرة المنكوبة بالفقر.



أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطة طارئة العام الماضي بعد أسابيع من الاحتجاجات في الشوارع ضد تزايد العنف والهجرة غير الشرعية وارتفاع معدلات البطالة والأزمة الاقتصادية.



كما سيزور ماكرون جزيرة ريونيون.

