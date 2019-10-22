إسطنبول طريق ريال مدريد لعودة هيبته الأوروبية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:55 ص
زيدان
زيدان
احمد عصام
Advertisements
Advertisements
يستعد فريق ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لخوض مباراة هامة أمام فريق جالطة سراي التركي اليوم الثلاثاء على ملعب تورك تليكوم أرينا في مدينة إسطنبول، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب ريال مدريد في مجموعته بدوري الأبطال :-

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بدوري الأبطال برصيد نقطة واحدة، وذلك عقب خوضه مباراتين أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، والتعادل أمام فريق كلوب بروج البلجيكي على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدفين.

إسطنبول طريق ريال مدريد لعودة هيبته :-

وتعد مباراة جالطة سراي التركي في مدينة اسطنبول هي طريق ريال مدريد من أجل عودة هيبته الأوروبية مرة أخرى، حيث سيكون الفريق الأبيض تحت اختبار صعب للغاية لتحقيق الفوز الأول له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكان قد ودع الفريق الملكي بطولة دوري الأبطال في الموسم الماضي على يد فريق اياكس امستردام الهولندي في دور ال16، وكان الريال قد نجح في التتويج باللقب الأوروبي لمدة ثلاث مواسم متتالية 2016/2017/2018.

زيدان مهدد بالرحيل عن ريال مدريد :-
وأصبح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مهدد بالرحيل عن قيادة الفريق الأبيض خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام فريق ريال مايوركا في الليجا بنتيجة هدف نظيف وفقدان صدارة الدوري الاسباني لصالح غريمه التقليدي فريق برشلونة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فريق برشلونه زيدان ريال مدريد وجالطا سراي إقالة زيدان

أخبار تهمك

أزمة عنيفة في برشلونة.. وليفربول المستفيد الأول

منذ أقل من ساعة

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 16 ساعة

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة خاصة من الخطيب لوزير الرياضة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ يوم

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ يوم

البدري يطعن الأهلي: لا يمكن لأحد الاعتراض على تأجيل القمة

منذ حوالي 3 ساعات

"ونتر وندرلاند".. تعرف على أول مدينة ملاهي من نوعها بالشرق الأوسط ضمن فعاليات "موسم الرياض" في السعودية (فيديو ترويجي)

منذ أقل من ساعة

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات ريال مدريد في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

ترتيب مجموعة ريال مدريد بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

لايف paris: مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وجالطة سراي بث مباشر الاسطورة bein sport يلا شوت كورة اونلاين باريس اليوم

ريال مدريد يواصل نتائجه المخيبة ويتعادل 2 / 2 مع كلوب بروج في دوري الأبطال

مودريتش: أهداف كلوب بروج جائت من هفوات قاتلة.. هذا سر تعادلنا

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الخسارة من ريال مايوركا في الليجا

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:15 ص

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)

10:47 ص

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

02:30 ص

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

11:38 م

"ونتر وندرلاند".. تعرف على أول مدينة ملاهي من نوعها بالشرق الأوسط ضمن فعاليات "موسم الرياض" في السعودية (فيديو ترويجي)

11:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status