إسطنبول طريق ريال مدريد لعودة هيبته الأوروبية

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لخوض مباراة هامة أمام فريق جالطة سراي التركي اليوم الثلاثاء على ملعب تورك تليكوم أرينا في مدينة إسطنبول، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ترتيب ريال مدريد في مجموعته بدوري الأبطال :-





ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بدوري الأبطال برصيد نقطة واحدة، وذلك عقب خوضه مباراتين أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، والتعادل أمام فريق كلوب بروج البلجيكي على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدفين.





إسطنبول طريق ريال مدريد لعودة هيبته :-





وتعد مباراة جالطة سراي التركي في مدينة اسطنبول هي طريق ريال مدريد من أجل عودة هيبته الأوروبية مرة أخرى، حيث سيكون الفريق الأبيض تحت اختبار صعب للغاية لتحقيق الفوز الأول له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكان قد ودع الفريق الملكي بطولة دوري الأبطال في الموسم الماضي على يد فريق اياكس امستردام الهولندي في دور ال16، وكان الريال قد نجح في التتويج باللقب الأوروبي لمدة ثلاث مواسم متتالية 2016/2017/2018.





زيدان مهدد بالرحيل عن ريال مدريد :-

وأصبح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مهدد بالرحيل عن قيادة الفريق الأبيض خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام فريق ريال مايوركا في الليجا بنتيجة هدف نظيف وفقدان صدارة الدوري الاسباني لصالح غريمه التقليدي فريق برشلونة.