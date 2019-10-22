ننشر اعترافات الإخوان المتهمين باستغلال قضية "شهيد الشهامة" للإساءة للدولة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:55 ص
متهم
متهم
رقية جمال
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أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقرير مصور يستعرض تفاصيل اعترافات عدد من المضبوطين من عناصر الإخوان الإرهابية لتورطهم في محاولة إثارة الفوضى عقب محاكمة قاتل محمود البنا الشهير بـ "شهيد الشهامة".

وظهر في التقرير، عدد من الشباب والفتيات من أبناء المنوفية تحدثوا عن تلقيهم تعليمات لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة، ويستغلوا مقتل محمود البنا لتجميع المواطنين، وعمل تظاهرات ضد الدولة المصرية والحكومة، منوهين إلى أن شخص إخواني من بلدهم أعطى لهم أموال لتجميع المواطنين يوم جلسة محاكمة محمد راجح، قاتل شهيد الشهامة، على أن تقلب هذه التجمعات لتظاهرات ضد الدولة، وكان لديهم سلاح للتعامل مع الأجهزة الامنية حال تدخلها.

بينما أكدوا خلال التقرير، أنهم حاولوا طباعة منشورات تحريضية ضد دولة وتوزيعها على المواطنين، وقاموا بعمل محادثة مفبركة بين جد محمد راجح، اللواء السابق، وضابط شرطة تحدث خلالها عن محاولته تغييره بطاقته الشخصية لمحاولة تبرئة المتهم.
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