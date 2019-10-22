الطالع الفلكى الثّلاثَاء 22/10/2019..قِيثَارَة الجَمَال!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الأسد.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 23 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة العَوَّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.





اليوم 12 بَابَة قبطى ، 22 تِشْرين أوَّل رُومى، 23 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - بَصْبَصة فى صُنع الله ياسِتّ هانم ، الواحد بيشوف فالشارع عمارة كويسة بيؤول عفارم عالمهندس اللى عملها.(عادل خيرى من مسرحيّة 30 يوم فِالسجن-1962)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*مهرجان فلكى فرعونى

تمثّل الشمس بالنسبة لقدماء المصريين أهميّة شديدة بالإضافة للقمر فقد إعتمد المصريون تقويماً نجميّاً الشعرى اليمانيّة-سبدت القبطى بالإضافة لتقويم شمسى وآخر قمرى دينى ،وبما أنّ الفرعون يُمثّل الأب الذى يقوم بتأمين توفير الطعام وتأمين الحماية للأسرة المصريّة وحدود البلاد من الأعداء فله صفات الشمس التى هى مصدر نموّ المزروعات، واعترافاً واحتفالاً من كهنة مصر بأهمية مليكهم رمسيس الثانى فقد قامو بتشييد معبد أبوسمبل والذى تتعامد فيه أشعّة الشمس على وجوه تماثيل للفرعون مرّتيْن فى العام (21 أكتوبر-21 فبراير) من كل عام وتغيّر التاريخ يوماً واحداً بسبب نقل المعبد بأكمله عام 1964 وتغيّر خطوط الطول و العرض بسبب إنقاذه من الغرق تحت بحيرة السّد العالى.





يُعتقد أنّ أحد التاريخيْن يوم مولد الفرعون واليوم الثانى يوم إعتلائه عرش البلاد، تدخل أشعّة الشمس لمسافة 200 متر داخل المعبد لتصل لغرفة التماثيل الأربعة ويتم إضاءة ثلاثة تماثيل من الأربعة داخل الغرفة وهم تمثال رَعْ حُور أخت الشمس، و تمثال رمسيس الثاني الخليفة على الأرض ، وتمثال أمون إله طيبة في تلك الحقبة، أما التمثال الرابع لـ بتاح المسئول عن الهندسة والتشييد وراعي الفن والفنانين و مسئول العالم السّفلي فلا تصله أشعة الشمس لأنه لابد أن يبقى في ظلام دامس مثل حالته في العالم السّفلي ، ثم تقطع أشعة الشمس 60 متراً أخرى لتتعامد على تمثال رمسيس الثاني وتمثال آخر يُعبّرعن (آمِنْ رَعْ/ الإله المُنَزّه عن النّقص أو الشّبه) إله طيبة ، صانعةً إطاراً حول التمثاليْن بطول 355 سم وعرض 185 سم.





أكتُشفت هذه الظاهرة في عام 1874 عندما قامت المُستكشفة إميليا إدوادز والفريق المُرافق لها برصد هذه الظاهرة وتسجيلها في كتابها المنشور عام 1899(ألف ميل فوق النّيل).





المَرْجِعْ: الموقع الإلكترونى للهيئة المصريّة للإستعلامات.









*قِيثَارَة الجَمَال الفرعُونى المصرى

الفنانة الرّاقِيَة فاطمة التابعى يوافق اليوم ذكرى ميلادها فكل عام وهى بألف خير، إحتفاءً بها فهذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم الشهرة فاطمة التابعى ، والإسم كاملاً فاطمة عبده محمّد التابعى ، مع التنبيه أنها لا تُعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(عِشْتَار)،(قِيثَارَة/آلة الهَارْبْ المُوسيقيّة)،(بريئة/طَاهِرَة)،(زيت اللوز)،(مثل جوزَة الهند)،(الحديقة السريّة/الجَنّة المفقودَة)،(حَتْحُور-رَمزالجمال الفرعونى)، (إختارت السّلام)،(طريق السّكّة اليمين/الطريق القويم)،(تحبّ التفّاح)،(مبادئ يرتكزعليها الحُبّ)،(إيمانٌ عميق)،(زواجٌ سعيد)،(الأميرة صوفيا)،(سانتا صوفيا) ،(إستعادة أمل مفقود)،(حليم)،(لُطفٌ ورِقّة)،(دوريس داى/بطلة فيلم صوت المُوسيقى).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الماس لايُخدش مهما صادف من تجريح،مقاوم للحرارة والضغط وأنت لست مختلفاً عن تلك الصفات فتحلّ بالصلابة ، وابتسامة لفتح القلوب العنيدة.





برج الثور: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج الجوزاء: الخشونة مع الآخرين غير مطلوبة لكن الصرامة والحزم مطلوبيْن بعض الأحيان لضمان سير العمل بسلاسة، لا تكن ليّناً فتُعصر ولاصلباً فتُكسر.





برج السّرطان: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ، بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الأسد: التصميم بعناد على رأيك قد يضع العقدة فى المنشار، تقبّل حل وَسَط يّرضى الطرفيْن ويكفل منع أى صداع جديد يخص نفس المشكلة، بمشيئة الله تَعَالى.





برج العذراء: إبتعد عن الفهلوة أو الطرق المُختصرة، تمسّك بالروتين والنظام والطريق المُجهد لكنه الآمِنْ حتى لو تكلفت وقتاً وجهداً.





برج الميزان: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيْف وليس الكمّ أفضل طريقة للتحصّل على مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً باهظاً لسُمعة المحل.





برج العقرب: قم بوضع أموالك بين ضلوعك إن أمكنك، ،لاتضع بيضك كله فى سلة واحدة ثم تشتكى الكوابيس.

برج القوس: اللى يسأل مَيْتُوهْش، مثل شائع يعنى أن تستفهم إن شعرت بمشكلة فى عملك،لاعيب فى السؤال بدلاً عن المُكابرة والتظاهر بالمعرفة ثم إرتكاب الأخطاء.





برج الجدى: لا تجادل الحمقى أو تدخل بمناقشات عقيمة لالزوم لها ، أثرها الوحيد الصداع وتكوين العداوات المجانية، ركز على لقمة عَيْشِكْ.





برج الدّلو: الملل والرّوتين يُصنّفان على أنّهما خبرٌ جيّد مُقارنة بانتكاسات و تراجعات كانت واردة الحدوث،أشكر الله تَعَالى على النعمة وقدّم مُساعدة لمُحتاج.





برج الحوت: من الأفضل ترك ذكريات الماضى الفاشلة خلفنا خاصةً عند شروعنا فى بدايات جديدة ، تَفَاءل خير.



