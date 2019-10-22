"ونتر وندرلاند".. تعرف على أول مدينة ملاهي من نوعها بالشرق الأوسط ضمن فعاليات "موسم الرياض" في السعودية (فيديو ترويجي)

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:48 ص
مدينة الملاهي السعودية
مدينة الملاهي السعودية
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تستعد المملكة العربية السعودية، اليوم، لافتتاح أول وأكبر مدينة ملاهي من نوعها في الشرق الأوسط "ونتر وندرلاند"، وذلك ضمن موسم الرياض الترفيهي 2019، والتي سيتم افتتاحها اليوم الثلاثاء، للشخصيات المهمة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.

وستدشن فعاليات "رياض ونتر وندرلاند" بمساحة تصل إلى 200 ألف متر مربع، وستتضمن 42 لعبة مختلفة وفعاليات متنوعة لكل الأعمار، حيث ستقدم عروضًا للخفة والرعب وأكبر حلبة تزلج في الشرق الأوسط وغيرها من العروض.

كما ستنطلق الألعاب النارية في "ونتر وندرلاند"، مساء اليوم، فضلًا عن معرض للنادي الإسباني الشهير ”ريال مدريد“ الذي يضم ملعبًا افتراضيًا، وجوائز النادي التي حصل عليها، والألقاب وتذكارات وملابس النادي الإسباني.

وستعرض الأفلام الجديدة عبر شاشات سينما عملاقة مفتوحة في الهواء الطلق، إضافة إلى فعالية ”فندق الهروب“، الذي يتيح للزائر حل الألغاز في وقت محدد وفك الشيفرات.

وتتواصل فعاليات "موسم الرياض" في مواقع مختلفة من العاصمة السعودية، بتنظيمٍ من الهيئة العامة للترفيه، ووسط تفاعل كبير من الأفراد والعائلات، وتحتضن الرياض حالياً فعالية "ونتر وندرلاند" حتى 15 يناير المقبل.

ويشهد الأسبوع الجاري إقامة أكثر من 20 فعالية متنوعة ضمن الموسم السياحي، منها تدشين فعالية "رياض ونتر وندرلاند" المدينة الترفيهية العملاقة القادمة من العاصمة البريطانية لندن، وهي عبارة عن ملاهٍ متنقلة، تعد الأكبر في العالم، إذ أقيمت على مساحة تصل إلى 200 متر مربع، وتتضمن 42 لعبة مختلفة، وفعاليات متنوعة تناسب كافة الأعمار والفئات، منها عروض الخفة والرعب، وأكبر حلبة تزلج في الشرق الأوسط.

وتقام فعاليات موسم الرياض خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 منطقة، منها 6 مناطق رئيسة ومثلها فرعية موزعة على مختلف أنحاء العاصمة، ويتضمن فعاليات متعددة ومتنوعة، تناسب مختلف الفئات والأعمار.

ويعد موسم الرياض أحد مواسم السعودية التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى وجهة سياحية وترفيهية رائدة بتوجيهات من القيادة الرشيدة، وتعزيز مكانة السعودية على خارطة السياحة والترفيه العالمية، وتفعيل دور الترفيه ضمن منظومة اقتصادية داعمة لـ"الرؤية السعودية 2030".
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