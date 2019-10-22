"إعلام المنيا" ينظم ندوات توعوية حول "تنظيم الأسرة" بـ3 مراكز

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:52 ص
اللقاء
اللقاء
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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ينظم مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات ثلاث ندوات إعلامية متتالية للتوعية بتنظيم الأسرة وخطورة الزواج والحمل المبكر،، بثلاثة مراكز (سمالوط- مطاى - بني مزار).

قال وليد الحينى مدير مركز الإعلام، إن الندوة الأولى بعنوان"أهمية تنظيم الأسرة" بالتعاون مع مجلس مدينة سما لوط والوحدة المحلية لقرية بني غني،حيث تحاضر فيها الدكتور منال محمد محمود مدير عام الإشراف الطبي بالإدارة الصحية بسما لوط وذلك في تمام الساعة 10صباحًا اليوم.

وستنظم الندوة الثانية غدًا الأربعاء بعنوان"مخاطر الزواج المبكر"، بالتعاون مع مجلس مدينة مطاي والوحدة المحلية لقرية بردنوها،ويحاضر فيها الدكتور أشرف عوض مدير عام الإدارة الصحية بمطاي، وذلك في تمام الساعة 10 صباحًا.

كما يعقد المركز ندوة بعنوان" المباعدة بين فترات الحمل" بالتعاون مع مجلس مدينة بني مزار والوحدة المحلية بقرية صندوقا،يحاضر فيها الدكتور عصام الدين محمد مدير عام الإدارة الصحية ببني مزار، وذلك يوم الخميس المقبل الساعة10 والنصف صباحا

وعلى جانب اخر أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة" بـ12 قرية على مستوى المحافظة، والتي تستمر على مدار ثلاثة ايام، حيث تستهدف الحملة توعية السيدات بأهمية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة لبناء وطن مستقر مزدهر، وتوعيتهن بخطورة الشائعات التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.
أوضحت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن الحملة تستكمل ما حققته المرحلة الأولى من أهداف وتستهدف الوصول إلى أكبر عدد من السيدات فى قرى ونجوع مصر المختلفة، والتأكيد على أهمية دورهن فى حماية وطننا الحبيب ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقرار.

وأضافت ان المرحلة الأولى من الحملة لاقت ترحيب واستجابة كبيرة من الأهالى والسيدات على مستوى المحافظات، مؤكدة ان الهدف من الحملة هو التوعية بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة القاضي فى البلاد
من جانبها قالت دكتورة رشا المهدي مقررة فرع المجلس بالمنيا، إن الحملة يتم تنفيذها من خلال تنظيم زيارات منزلية للسيدات فى بيوتهن وتعريفهن بأهمية المشاركة الإيجابية فى بناء وطنهن فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر وكذلك توعيتهن بالمخاطر الخارجية والداخلية التى تهدد أمن وسلامة مصر.

وأضافت أن الحملة تستهدف خلال تلك المرحلة قرى (القشيري، السلطان حسن، زعفرانة، نزلة النخل، ابوان، بردنوها، هوارة، الكفور، بني عامر، الساوي، عطف حيدر، الجهاد).

يذكر أن، رسائل حملة طرق الأبواب التى ينفذها المجلس بعنوان "بلدى أمانة" تؤكد أن بلدنا أمانه ولابد أن نحافظ عليها ضد دعوات التخريب والهدم، وأهمية تعليم أبنائنا معنى الانتماء وحب الوطن وأن نكون ايجابيين ونفكر دائما كيف ننهض بمصر بعملنا وجهدنا من أجل مستقبل الأجيال القادمة.
"إعلام المنيا" ينظم ندوات توعوية حول "تنظيم الأسرة" بـ3 مراكز
"إعلام المنيا" ينظم ندوات توعوية حول "تنظيم الأسرة" بـ3 مراكز
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