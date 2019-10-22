تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبه عبد الحفيظ
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع- قطع غيار موتوسيكلات- قطع غيار سيارات) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فى تلك القضايا (167،720 جنيه).

في مجال مكافحة جرائم تهريب الأسلحة النارية: ضبط (1) قضية تهريب.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (40) قضية من أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات المسطح المائي، انتهاء فترة التصريح، سلاح أبيض).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1303) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (195) حكما قضائيا متنوعا.

وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (2) قضية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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