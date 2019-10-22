"الإنتاج الحربي" تعلن خصومات مميزة على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:50 ص
منتجات وزارة الإنتاج الحربي
منتجات وزارة الإنتاج الحربي
كريم وزيري
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أعلنت وزارة الإنتاج الحربي بمناسبة عيدها الخامس والستين، خصومات مميزة على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بنسبة خصم تتراوح من 5: 30 % فى جميع منافذ بيع الإنتاج الحربي بالمحافظات المختلفة فى الفترة من 23أكتوبر 2019 وحتى 7 نوفمبر 2019.

وتنتشر فروع وزارة الإنتاج الحربي من المعارض والمنافذ للمنتجات المدنية لشركات ومصانع الوزارة علي مكلفة متوسط محافظات الجمهورية لخدمة المواطن المصري.
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