"الإنتاج الحربي" تعلن خصومات مميزة على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي بمناسبة عيدها الخامس والستين، خصومات مميزة على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بنسبة خصم تتراوح من 5: 30 % فى جميع منافذ بيع الإنتاج الحربي بالمحافظات المختلفة فى الفترة من 23أكتوبر 2019 وحتى 7 نوفمبر 2019.



وتنتشر فروع وزارة الإنتاج الحربي من المعارض والمنافذ للمنتجات المدنية لشركات ومصانع الوزارة علي مكلفة متوسط محافظات الجمهورية لخدمة المواطن المصري.