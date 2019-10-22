"الإنتاج الحربي" تعلن خصومات مميزة على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية
الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:50 ص
كريم وزيري
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أعلنت وزارة الإنتاج الحربي بمناسبة عيدها الخامس والستين، خصومات مميزة على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بنسبة خصم تتراوح من 5: 30 % فى جميع منافذ بيع الإنتاج الحربي بالمحافظات المختلفة فى الفترة من 23أكتوبر 2019 وحتى 7 نوفمبر 2019.
وتنتشر فروع وزارة الإنتاج الحربي من المعارض والمنافذ للمنتجات المدنية لشركات ومصانع الوزارة علي مكلفة متوسط محافظات الجمهورية لخدمة المواطن المصري.
وتنتشر فروع وزارة الإنتاج الحربي من المعارض والمنافذ للمنتجات المدنية لشركات ومصانع الوزارة علي مكلفة متوسط محافظات الجمهورية لخدمة المواطن المصري.
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