الأرصاد الجوية تُصدر تحذيرا جديدا: سقوط أمطار رعدية خلال ساعات على هذه المحافظات وطقس اليوم سيء

تواصل الأرصاد الجوية تحذيراتها للمواطنين لحماية أنفسهم من برودة الطقس والرياح التي تُصاحبها أمطار اليوم الثلاثاء الموافق 22/10/2019، حيث أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرا جديدا، تنوه من خلاله عن سقوط أمطار على بعض المحافظات وتكون رعدية وغزيرة، معلنة أن طقس اليوم سيء و الحرارة تواصل انخفاضها حتى نهاية الأسبوع الجاري، وبسبب حالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد هذه الفترة؛ وجهت الأرصاد الجوية تحذيرا جديدا للمواطنين قبل الذهاب لأعمالهم، وفئة السائقين والصيادين حفاظا على أنفسهم من المخاطر، كما أهابت الأرصاد الجوية بالمسؤولين لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وخاصة في المحافظات الأكثر عرضة للأمطار الرعدية، ومن جانبها، حددت مناطق سقوط الأمطار ونصحت قاطنيها بتوخي الحذر، كاشفة عن حالة الطقس اليوم و درجات الحرارة اليوم و درجة الحرارة غدا في بيان مُفصل.

بيان الأرصاد الجوية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم





كشفت الأرصاد الجوية في بيانها أن حالة الطقس اليوم غير مستقرة، وأن الحرارة تواصل نخفاضها وأن الطقس اليوم سيء و تشهد محافظات مثل السلوم و مرسى مطروح و الإسكندرية و بلطيم و دمياط و بورسعيد و دمنهور و المنصورة أمطار غزيرة تصل لحد السيول، كما حذرت الأرصاد قاطني طنطا و الشرقية و السويس و الإسماعلية و القاهرة و الغربية و المنوفية، نظرا لسقوط الأمطار الرعدية على هذه المناطق.





تحذير هام من الأرصاد الجوية للمسؤولين





حذرت الأرصاد المسئولين وخاصة في المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط وشمال الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء، ناصحة باتخاذ كافة التدابير لمناسبة نظرا لتوقعات سقوط الأمطار الغزيرة على هذه المناطق.





طقس اليوم الثلاثاء



طقس اليوم به الكثير من التفاصيل، حيث تجتاح الشبورة الكثيفة محافظات مصر وتنعدم رؤية السائقين، فيما تنخفض الحرارة من 3 لـ4 درجات ويكون الطقس شديد البرودة ليلا، فيما تنشط الرياح على خريج السويس، يشهد البحر المتوسط حالة اضطراب ولا يُسمح بأعمال الصيد والملاحة.

ويرجع سبب انخفاض الحرارة عن معدلها الطبيعي هذا العام إلى تغيرات في الكتل الهوائية، مما دفع الأرصاد بتوجيه نصائح للسائقين والصيادين لتوخي الحذر وتجنب المخاطر هذه الفترة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

القاهرة 22 29 - شبين الكوم 21 29 - طنطا 21 28 - دمنهور 20 27 - الإسكندرية 21 27 - بلطيم 21 27- مطروح 22 26 - السلوم 21 26 - سيوة 21 28 - ب ورسعيد 22 26 - دمياط 22 26 - الزقازيق 21 29 - الإسماعيلية 20 29 - السويس 20 29 - العريش 20 26 - رفح 20 26 - رأس سدر 22 31 - نخل 13 27، وعلى سكان المناطق التي تشهد انخفاضا في درجات الحرارة ارتداء الملابس الثقيلة حفاظا على الصحة من خطر الانفلوانزا.

نصائح الأرصاد للسائقين والصيادين

وجهت الأرصاد الجوية تحذيرا جديدا للسائقين باتباع تعاليم المرور، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق، و استعمال الأضواء غير المبهرة ليلًا ونهارًا، وعلى السائقين مضاعفة مسافة الأمان بين السيارة والسيارة التي أمامهم

ويجب على السائقين استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، مع مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

وحذرت الأرصاد الجوية الصيادين من خطورة نشاط الرياح الشديد على خريج السويس، يشهد البحر المتوسط حالة اضطراب، قائلة إن الجو لايسمح بأعمال الصيد والملاحة.





درجة الحرارة غدا الأربعاء



