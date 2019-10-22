أبرزها "تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها؛ ضبط 22 إخوانيًا لاستغلالهم مقتل البنا، فضلًا عن تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل.





ضبط 22 إخوانيًا لاستغلالهم مقتل البنا

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 22 من عناصر الإخوان الإرهابية، استغلوا حادث مقتل محمود البنا في إثارة الرأى العام، وذلك وفق ما ذكره التليفزيون المصري.

وأوضحت الداخلية، أنه تم العثور بحوزة المتهمين على ملصقات إثارية وأسلحة بيضاء وأسلحة صوت، لاستغلالها في قطع الطريق أمام المحكمة المعنية.





تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل

كما حدثت ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبوسمبل جنوب مصر، صباح اليوم الثلاثاء، فى ظاهرة فلكية نادرة تتكرر مرتين كل عام 22 أكتوبر/فبراير، حيث تابعها الآلاف من السائحين.





واهتم الآلاف من السائحين بالاصطفاف في أطول طابور سياحي في مصر، حرصًا منهم للدخول إلى المعبد الكبير للملك رمسيس الثانى بأبوسمبل، وصولًا إلى قدس الأقداس الذي يبلغ عمقه داخل المعبد 60 مترًا.

أنباء عن عودة قادة داعش إلى تل أبيض في سوريا

وعلى صعيد آخر، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بتردد أنباء عن عودة قادة وعناصر لتنظيم داعش الإرهابى إلى تل أبيض في سوريا.





وقال المرصد ـ حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية ـ إن أمير الذخيرة لدى تنظيم داعش عاد إلى تل أبيض بصحبة 150 عنصرًا، وسط أنباء عن عودة أبناء البللو المعروفة بارتباطها بتنظيم داعش.





وكانت الدول الأوروبية حذرت قبل أيام من عودة وشيكة لتنظيم داعش في شمال سوريا.





طائرة عسكرية روسية تخترق المجال الجوي الكوري الجنوبي

بينما قال ضابط بهيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن طائرة عسكرية يُعتقد أنها قادمة من روسيا قد اخترقت منطقة التعريف للمجال الجوي الكوري الجنوبي فوق بحر شرق اليوم الثلاثاء، الأمر الذي دفع القوات الجوية الكورية الجنوبية إلى إرسال طائرات مقاتلة من طراز (إف- 15 كيه) إلى المنطقة لإجبار الطائرة على التراجع.





وأوضح الضابط -بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية- أن الطائرة الروسية دخلت منطقة التعريف للدفاع الجوى الكورى الجنوبى دون إخطار مسبق في وقت سابق من اليوم.





ولم تتضح حتى الآن التفاصيل المتعلقة بنوع الطائرة ومسارها والمدة الزمنية التي بقت خلالها داخل منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية.





وكانت بيانات حكومية قد أفادت بأن طائرات عسكرية روسية دخلت منطقة التعريف للدفاع الجوي الكوري الجنوبي أكثر من 13 مرة حتى الآن خلال العام.





مقتل 18 من رجال الشرطة الأفغانية في هجوم لحركة طالبان بإقليم قندوز

وقتل 18 من رجال الشرطة الأفغانية في هجوم شنته عناصر تابعة لحركة "طالبان" على نقطة تفتيش في إقليم "قندوز" الشمالي.





ونقلت أنباء باجفاك الأفغانية عن غلام رباني عضو مجلس الإقليم قوله إن ضابطي شرطة آخرين قد أصيبا في هذا الهجوم الذي وقع بمنطقة "علي أباد"، مضيفًا أن الهجوم أعقبته اشتباكات مسلحة استمرت لعدة ساعات.





ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن الهجوم.



