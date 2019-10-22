ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في مصر.. سقوط أمطار رعدية تمتد إلى القاهرة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:55 ص
طقس بارد - صورة أرشيفية
طقس بارد - صورة أرشيفية
Advertisements
Advertisements
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في مصر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2019 في مصر، وقالت "الأرصاد" إن طقس اليوم معتدل على الشمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد في النهار مائل للبرودة بالليل، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال الجمهورية.

طقس اليوم.. الأرصاد تعلن عن سقوط أمطار غزيرة ورعدية على مناطق من البلاد


وأوضحت "الأرصاد" في بيانها عن حالة الطقس اليوم أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد على مدينتي حلايب وشلاتين، تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في محافظات ومدن مصر


وشمل بيان الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، جداول بدرجات الحرارة اليوم 22 أكتوبر 2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نستعرضها معكم:

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في محافظات ومدن مصر

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة2229
شبين الكوم2129
طنطا2128
دمنهور2027
الإسكندرية2127
بلطيم2127
مطروح2226
السلوم2126
سيوة2128
بورسعيد2226
دمياط2226
الزقازيق2129
الإسماعيلية2029
السويس2029
العريش2026
رفح2026
رأس سدر2231
نخل1327
نويبع2430
طابا2227
كاترين1425
الطور2230
شرم الشيخ2533
الغردقة2333
مرسى علم2432
الفيوم2129
بني سويف2129
المنيا1930
أسيوط2030
سوهاج2032
قنا2134
الأقصر2135
أسوان2336
أبو سمبل2436
الوادي الجديد2334
شلاتين2634
أبو رماد2633
حلايب2832
رأس حدربة2832

بيان "الأرصاد" عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في مصر، ودرجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة اليوم في بعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية:
ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في مصر.. سقوط أمطار رعدية تمتد إلى القاهرة
ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في مصر.. سقوط أمطار رعدية تمتد إلى القاهرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيئة الارصاد نشاط الرياح عواصف ترابية طقس اليوم طقس الغد طقس الثلاثاء سيول سقوط امطار سقوط الامطار درجة الحرارة غدا درجة الحرارة درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة الثلاثاء درجات الحرارة حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الجو تقلبات جوية امطار الطقس اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ أقل من ساعة

صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يصدر بيانا عن إصابة محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

البدري يطعن الأهلي: لا يمكن لأحد الاعتراض على تأجيل القمة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "سيول ورعد".. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

منذ حوالي 9 ساعات

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 23 ساعة

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ أقل من ساعة

رسالة خاصة من الخطيب لوزير الرياضة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل| "ارتفاع الحرارة ورياح شديدة وسقوط أمطار".. بيان هام من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم السبت

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. برق وأمطار رعدية ودرجة الحرارة تصل لـ 2

الأرصاد تحذر من طقس نهاية الأسبوع: أمطار رعدية تصل لحد السيول على هذه المناطق

ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 في مصر وعواصم الدول العربية والأجنبية

طقس متقلب في قنا.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

"أمطار رعدية وسيول".. الأرصاد الجوية توجه تحذيرات عاجلة بشأن حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:15 ص

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

02:30 ص

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

11:38 م

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

06:56 ص

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

02:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status