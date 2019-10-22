ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في مصر.. سقوط أمطار رعدية تمتد إلى القاهرة
الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:55 ص
Advertisements
Advertisements
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في مصر
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2019 في مصر، وقالت "الأرصاد" إن طقس اليوم معتدل على الشمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد في النهار مائل للبرودة بالليل، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال الجمهورية.
طقس اليوم.. الأرصاد تعلن عن سقوط أمطار غزيرة ورعدية على مناطق من البلاد
وأوضحت "الأرصاد" في بيانها عن حالة الطقس اليوم أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد على مدينتي حلايب وشلاتين، تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في محافظات ومدن مصر
وشمل بيان الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، جداول بدرجات الحرارة اليوم 22 أكتوبر 2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نستعرضها معكم:
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في محافظات ومدن مصر
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|القاهرة
|22
|29
|شبين الكوم
|21
|29
|طنطا
|21
|28
|دمنهور
|20
|27
|الإسكندرية
|21
|27
|بلطيم
|21
|27
|مطروح
|22
|26
|السلوم
|21
|26
|سيوة
|21
|28
|بورسعيد
|22
|26
|دمياط
|22
|26
|الزقازيق
|21
|29
|الإسماعيلية
|20
|29
|السويس
|20
|29
|العريش
|20
|26
|رفح
|20
|26
|رأس سدر
|22
|31
|نخل
|13
|27
|نويبع
|24
|30
|طابا
|22
|27
|كاترين
|14
|25
|الطور
|22
|30
|شرم الشيخ
|25
|33
|الغردقة
|23
|33
|مرسى علم
|24
|32
|الفيوم
|21
|29
|بني سويف
|21
|29
|المنيا
|19
|30
|أسيوط
|20
|30
|سوهاج
|20
|32
|قنا
|21
|34
|الأقصر
|21
|35
|أسوان
|23
|36
|أبو سمبل
|24
|36
|الوادي الجديد
|23
|34
|شلاتين
|26
|34
|أبو رماد
|26
|33
|حلايب
|28
|32
|رأس حدربة
|28
|32
بيان "الأرصاد" عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في مصر، ودرجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة اليوم في بعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية:
Advertisements