ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في مصر.. سقوط أمطار رعدية تمتد إلى القاهرة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في مصر



أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2019 في مصر، وقالت "الأرصاد" إن طقس اليوم معتدل على الشمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد في النهار مائل للبرودة بالليل، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال الجمهورية.





طقس اليوم.. الأرصاد تعلن عن سقوط أمطار غزيرة ورعدية على مناطق من البلاد









وأوضحت " الأرصاد " في بيانها عن حالة الطقس اليوم أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد على مدينتي حلايب وشلاتين، تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.





درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في محافظات ومدن مصر









وشمل بيان الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم ، جداول بدرجات الحرارة اليوم 22 أكتوبر 2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نستعرضها معكم:





درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في محافظات ومدن مصر





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 22 29 شبين الكوم 21 29 طنطا 21 28 دمنهور 20 27 الإسكندرية 21 27 بلطيم 21 27 مطروح 22 26 السلوم 21 26 سيوة 21 28 بورسعيد 22 26 دمياط 22 26 الزقازيق 21 29 الإسماعيلية 20 29 السويس 20 29 العريش 20 26 رفح 20 26 رأس سدر 22 31 نخل 13 27 نويبع 24 30 طابا 22 27 كاترين 14 25 الطور 22 30 شرم الشيخ 25 33 الغردقة 23 33 مرسى علم 24 32 الفيوم 21 29 بني سويف 21 29 المنيا 19 30 أسيوط 20 30 سوهاج 20 32 قنا 21 34 الأقصر 21 35 أسوان 23 36 أبو سمبل 24 36 الوادي الجديد 23 34 شلاتين 26 34 أبو رماد 26 33 حلايب 28 32 رأس حدربة 28 32