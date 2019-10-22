الأسد يزور بلدة الهبيط في ريف إدلب

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:46 ص
بشار الأسد
بشار الأسد
وكالات
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أعلنت وسائل إعلام النظام السوري، أن الرئيس بشاء الأسد زور بلدة الهبيط في ريف إدلب.


وأكد الأسد، إن معركة إدلب هي الأساس لحسم الحرب في سوريا، حسبما ذكرت قناة العربية.


وقالت الرئاسة السورية عبر صفحتها على فيسبوك: "الرئيس الأسد مع رجال الجيش العربي السوري على الخطوط الأمامية في بلدة الهبيط في ريف إدلب".

 

وأرفقت الرئاسة السورية التدوينة المنشورة بصورة للرئيس الأيد وهو محاط بعدد من جنود الجيش السوري ويتبادل معهم الحديث، وقالت إنها التقطت "قبل قليل"، أي صباح الثلاثاء.

 

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن بلاده ستواجه العدوان التركي في أي منطقة في سوريا.

 

وقال الأسد، إن العدوان التركي غزو سافر وعدوان واضح ردت عليه سوريا عبر ضرب وكلائه، ، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

 

أردوغان يرفض وقف إطلاق النار

وفي الأثناء، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوات الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا رغم تصعيد روسيا للضغط الدولي على أنقرة بسبب عمليتها العسكرية "غير المقبولة" التي استمرت أسبوعا ضد المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على المنطقة بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

 

وكرر أردوغان الأربعاء الزعم أن هدف الهجوم التركي في سوريا يتمثل في إقامة "منطقة آمنة" على قطاع بطول 444 كيلومترا من الحدود.

 

وكانت تقارير روسية أشارت، في وقت سابق، إلى أن قوات الحكومة السورية سيطرت على أحياء في منبج والطبقة وعين عيسى والقامشلي والحسكة.

 

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الكلمات المفتاحية

سوريا ريف إدلب بلدة الهبيط بشار الأسد

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