مستشار رئيس بوركينا فاسو للشئون الإسلامية يزور منظمة خريجي الأزهر

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:45 ص
اللقاء
اللقاء
محمود الجلاد
Advertisements
Advertisements
استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، وأسامة ياسين، نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمقرها الرئيسي بالقاهرة، د. أبو بكر دوكوري مستشار رئيس بوركينا فاسو للشئون الإسلامية.

وقال د. محمد عبد الفضيل القوصي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة وعضو هيئة كبار العلماء، أن المنظمة مستعدة لتقديم يد العون للشعب البوركيني في مجال خدمة الازهريين، وكذا المجال الدعوي والثقافي بما يساعد في توضيح سماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف.

ومن جانبه أبدي د.أبو بكر دوكوري مستشار رئيس بوركينا فاسو للشئون الإسلامية، تقدير بلاده لدور الازهر والمنظمة بقيادة فضيلة الإمام الاكبر، في مكافحة الإرهاب والتطرف، ونشر فكر الازهر الوسطي المعتدل وتحصين الشباب من الوقوع في براثن الجماعات المتطرفة.

واستعرض أسامة يس نائب رئيس مجلس الإدارة، جهود المنظمة المبذولة في مجال مكافحة الفكر المتطرف على المستوى الدولى بتدريب الأئمة من مختلف الدول، وكذا ترسيخ رسالة الازهر عن طريق فروعها المنتشرة في العالم وأفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 11 ساعة

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

منذ حوالي 8 ساعات

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 9 ساعات

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ ساعة

عاجل| "سيول ورعد".. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

منذ حوالي 9 ساعات

ليفربول يصدر بيانا عن إصابة محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

رسالة خاصة من الخطيب لوزير الرياضة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 22 ساعة

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 23 ساعة

البدري يطعن الأهلي: لا يمكن لأحد الاعتراض على تأجيل القمة

منذ أقل من ساعتين

صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"القوصي": توحيد الخطاب المرتكز على الحوار والوسطية واجب ديني

غدا.. حفل التكريم السنوي لمشروع "سفراء الأزهر"

وفد تايلاندي رفيع المستوى في زيارة لمقر منظمة خريجي الأزهر

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تعلن عن تأسيس فرع جديد في رواندا

رئيس جامعة الأزهر: تعزيز التعاون العلمي والثقافي مع الإمارات

حاكم الشارقة: دعم تجربة مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:15 ص

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

02:30 ص

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

11:38 م

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

06:56 ص

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

02:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status