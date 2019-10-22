تراجع جماعي طفيف لمؤشرات البورصة بالتعاملات الصباحية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:28 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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هبطت مؤشرات البورصة المصرية  بشكل طفيف بمستهل جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إستكمالاً  لأدائها المتذبذب والتي بدأتها من أمس ، وخسر رأس مالها السوقي في تلك الأثناء فيما يقدر بـ 1.2 مليار جنيه وصولاً الي مستوي 714.7 مليار جنيه 

 

 تراجع جماعي بمؤشرات البورصة اليوم

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة  تراجع 0.04% ليصل إلى مستوى 14172 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل مستوى 536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1416 نقطة.

أخبار البورصة المصرية يوم الأثنين 22-10-2019

وكانت البورصة المصرية  قد أغلقت أمس  الاثنين ، علي تراجع جماعي لمؤشراتها وفقد رأس مالهاالسوقي نحو  2.3 مليار جنيه ليغلق  عند مستوى 715.5 مليار جنيه، ، ومصحوبة بقيم تداولات ضعيفة وغياب شهية المخاطرة عن المشهد  ، إذ بلغ حجم التداول على الأسهم  بالبورصة المصرية 136.3 مليون ورقة مالية بقيمة 438.4 مليون جنيه، وكان ذلك عبر تنفيذ 17ألف عملية لعدد 161 شركة، حيث ارتفعت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة المصرية  ، وانخفضت 80 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

 وهبط مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة0.43% ليغلق عند مستوى 14178.5 نقطة، كماهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 536 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1418  نقطة.



وإتجهت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية  بالأمس نحو الشراء بصافي 6.9 مليون جنيه ، فيما إتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي 6.2 مليون جنيه ، و680.6 ألف جنيه علي التوالي 
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