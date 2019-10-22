"تعليم الشرقية" يحقق مع معلم لاتهامه بالتعدي على طالب بـ"خرزانة"

بدأت الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة، بإشراف رمضان عبدالحميد، وكيل أول الوزارة، مع معلم لاتهامه بالتعدي بالضرب على طالب بمدرسة "الحلمية" الثانوية التجارية المشتركة بمدينة أبو حماد.



وأوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم، في تصريح إلى "الفجر" أن واقعة الضرب حدثت بالفعل، لكن لا علاقة لها بالدروس الخصوصية كما يزعم البعض.



وكان "ح. اـ" والي أمر الطالب "أنس" طالب بالصف الأول بمدرسة "الحلمية" للتعليم الثانوي التجاري المشتركة، اتهم أحد المدرسين بالمدرسة بالتعدي على نجله بالضرب المبرح بـ "خرزانة" بسبب عدم رغبة الطالب في الخروج من المدرسة قبل انتهاء اليوم الدراسي.



وقد قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إقالة مدير مستشفى منيا القمح المركزي لإهماله وتقصيره في العمل فضلًا عن تدني مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى..جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة في ساعه مبكره من صباح اليوم للمستشفى والتي تلاحظ له فيها عدم إلتزام الأطباء وطاقم التمريض بمواعيد العمل الرسمية والنوبتجيات الصباحية والمسائية المحددة لهم مما تسبب في حالة من التسيب والقصور في تقديم الخدمات اللازمة.



واطلع المحافظ على سجل الحضور والإنصراف ليكلف وكيل وزارة الصحة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غيرالملتزمين بتوقيتات الحضور والانصراف والنوبتجيات فضلًا عن تكليف طبيب لإدارة المستشفي لحين تعيين مديرًا رسميًا لها كما كلف المحافظ وكيل الوزارة بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال الصيانة الدورية للأجهزة والوحدات الطبية والتفتيش المستمرعليهم لضبط الأداء غير المُرضي عن الخدمات مؤكدًا أنه من حق المواطن الحصول على خدمة طبية تليق به.



كما قام المحافظ بتفقد أقسام المستشفى للتعرف على إحتياجاتها ومن ثم تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى وللتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية، موجهًا بضرورة حسن إستقبال المرضى وذويهم وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية المناسبه لهم.



يذكر أن مديريه الصحة تقوم حاليًا بعدد من الحملات الطبية التفتيشية لمراقبة الأداء الطبي والمتابعة المستمرة للمستشفيات العامة والمركزية علي مستوي المحافظه لرصد أوجه القصور وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين تنفيذًا وتماشيًا مع خطة الدولة للإهتمام بالقطاع الصحي على مستوى المحافظ

