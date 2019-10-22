"أثار الإسكندرية": رصد تعديات مخالفة من أحد الأندية في محيط قلعة قايتباي

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي إن مفتشي الآثار بمنطقة قلعة قايتباي الأثرية قاموا برصد تعديات مخالفة قام بها نادي فاروس بمنطقة الأنفوشي بنطاق حي الجمرك وذلك مخالف لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 ' 61 لسنة 2010 والقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 والذي يمنع بالبناء أو إقامة اي إنشاءات علي جانبي شارع قلعة قايتباي حفاظا على الأثر الإسلامي.



وأضاف محمد متولي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن نادي فاروس قام ببعض الأعمال التي تتكون من برجولات أعلي مبنى النادي وشارع قلعة قايتباي، مما يجعلها تحجب الرؤية عن بانوراما القلعة، وأكد متولي أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم تحرير المحضر رقم 16 أحوال لسنة 2019 بتاريخ 21اكتوبر لإزالة التعدي من قبل نادي فاروس على الفور.

