وزيرا الإسكان والصحة يبحثان أوجه التعاون فى تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:32 ص
وزيرا الاسكان والصحة
وزيرا الاسكان والصحة
أحمد الشيخ
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عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،  لبحث أوجه التعاون بين الوزارتين فى تطوير المستشفيات، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون فى تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية، ولا سيما مستشفيات التأمين الصحي، والاستفادة من خبرات شركة المقاولون العرب، فى هذا المجال، من أجل توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.


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