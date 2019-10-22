مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 / 10 / 2019 في الدوري المصري.. وادي دجلة ومصر المقاصة والقنوات الناقلة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:26 ص
مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
حسن شحاتة
Advertisements
Advertisements

تقام العديد من المباريات اليوم الثلاثاء 22 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهة وادي دجلة ومصر المقاصة، وأسوان ضد إنبي، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري لمشاهدتها فور إنطلاقها.

 

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الخامسة"

أسوان ضد إنبي، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي ضيفًا ثقيلاً على نظيره أسوان، على استاد "أسوان"، عندما تنطلق المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

 

وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT، بصوت المعلق المميز محمد الغياتي، في المباراة التي يديرها تحكيميًا محمد أبو خاطر، ويعاونه الثنائي أحمد نوفل، وصالح محمد، بينما يتولى عصام بكر مسؤولية الحكم الرابع.

 

اقرأ أيضا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 22 / 10 / 2019 بث مباشر


وادي دجلة ومصر المقاصة، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة نظيره مصر المقاصة، على استاد "بتروسبورت"، عندما تنطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

 

وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT، بصوت المعلق المميز مؤمن حسن، في المباراة التي يديرها تحكيميًا محمد الحنفي، ويعاونه الثنائي أحمد عطية، وسيد نافع، بينما يتولى علي السعيد مسؤولية الحكم الرابع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم فى مصر رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ أقل من ساعة

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ أقل من ساعة

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 22 ساعة

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 11 ساعة

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 23 ساعة

رسالة خاصة من الخطيب لوزير الرياضة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

البدري يطعن الأهلي: لا يمكن لأحد الاعتراض على تأجيل القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| "سيول ورعد".. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 9 ساعات

صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

ليفربول يصدر بيانا عن إصابة محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 15 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:15 ص

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

02:30 ص

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

11:38 م

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

06:56 ص

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

02:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status