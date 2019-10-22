"علاء والى" يشيد بجهود الرئيس السيسى على المستوى الدولي والإقليمي في ملف المياه

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:28 ص
علاء والى عضو مجلس النواب
علاء والى عضو مجلس النواب
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أشاد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الاسكان السابق بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستويين الدولى والإقليمى ورعايته لـ "أسبوع القاهرة الثاني للمياه" والذى ينعقد تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه" مؤكدا أنها خطوة هامة واستكمالا لجهود الدولة المصرية في ملف المياه ، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات سوف يكون لها آثار إيجابية من أجل تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه ، والذى سيشارك فيها 500 مسئول وخبير من 90 دولة.

أكد النائب علاء والى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى أهماماً كبيراً لملف المياه علي المستوي الدولي والإفريقي وحريصة على تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعـرف على المبادرات العالمية والجهــود المبذولـة لمواجهتـها، بالإضافة إلى النظر في سبل تعظيم آليات التعاون في قطاع المياه ، مشيداً بتأكيدات الرئيس السيسى أن هناك حاجة ملحة للعمل على التخطيط المستدام والجيد للموارد المائية في العالم ، وبشكل استراتيجي وضرورة مراجعة السياسات المائية لدول العالم بما يضمن تحقيق الأمن المائي والاستخدام الامثل للمياه، خاصة في ظل زيادة كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات .

وقال "والى" أن مصر منذ القدم لها دورها البارز وسعيها في تنظيم علاقتها بدول حوض النيل والاتصال الدائم بدولها بالاتفاق على الأسلوب الأمثل لاستغلال مياه نهر النيل بما يعود بالنفع على كل دول الحوض مع الحفاظ على حق مصر التاريخي فى مياه نهر النيل، مؤكداً مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح أصبح لها كلمتها القوية المسموعة على المستوى العالمى.

 
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